Spaan baalt van mislukte Ajax-gesprekken: 'Ik zag hoe goed de jongen kan voetballen, waarom lukt het dan niet?'

Henk Spaan vraagt zich af waarom het Ajax en niet is gelukt overeenstemming te bereiken over een nieuw contract. De Amsterdammer streek in 2012 neer op sportcomplex de Toekomst, stond jarenlang te boek als een van de grootste talenten binnen de jeugdopleiding en maakte ook in het shirt van Jong Ajax een goede indruk, maar weigerde het contractvoorstel van de Nederlandse recordkampioen. Daarvan baalt Spaan, die heeft gezien dat Misehouy echt goed kan voetballen.

Misehouy kwam dit seizoen dertien keer in actie voor Jong Ajax, goed voor zeven doelpunten en drie assists. De aanvallende middenvelder maakte voor de winterstop al een zeer goede indruk en werd door interim-hoofdtrainer John van ’t Schip beloond met een uitnodiging voor het trainingskamp in Spanje. Voor veel Ajax-supporters was dat een positief signaal. Misehouy was immers in het bezit van een aflopend contract en met deelname aan de voorbereiding op de tweede seizoenshelft leek een langer verblijf weer wat dichterbij. Maar een akkoord kwam er niet. Ajax was er klaar mee en besloot dat de voetballer niet langer met de hoofdmacht mee mocht trainen en ook geen wedstrijden in Jong meer mocht spelen.

Spijtig, vindt Spaan. “Door corona verscheen Misehouy laat op mijn radar. Vervolgens werd hij door Ajax in de ban gedaan wegens zijn weigering een handtekening te zetten onder een voorgesteld contract”, zo schrijft de columnist in zijn rubriek Spaan geeft punten in Het Parool. Het was de voorbije maanden opvallend stil rond Misehouy, maar daar kwam afgelopen weekeinde verandering in. Zijn begeleider Guido Albers vertelde in het programma Goedemorgen Eredivisie op ESPN dat de aanvallende middenvelder een best contract aangeboden kreeg. “Albers vond het contract goed, ‘op het niveau van Nouri, Van de Beek en Cerny’. Dat niveau begon bij 250.000 euro en liep op tot 500.000 euro”, zo weet Spaan.

“Toen kwam er contact met een van de beste td’s (technisch directer, red.) van Europa, Olivier Létang van Lille, voorheen van Rennes en PSG, maar nog geen witte rook”, vervolgt de columnist. Manchester City werd eveneens genoemd als mogelijke nieuwe werkgever van Misehouy, maar van een overstap naar het blauwe deel van Manchester lijkt het niet te komen. Een doorbraak in de hoofdmacht van Ajax blijft sowieso uit. “Ik keek een kwartiertje YouTube en zag hoe goed de jongen kan voetballen. Waarom lukt het dan niet?”, vraagt Spaan zich af. “Misschien moet de omgeving van een talent niet alleen belust zijn op miljoenen, maar ook de ontwikkeling van een voetballer serieus nemen.”

Misehouy behoorde dit seizoen een aantal keer tot de selectie van Ajax 1. In de competitiewedstrijden tegen FC Twente (uit), Go Ahead Eagles (uit) en RKC Waalwijk (thuis) bleef hij echter op de bank. Misehouy, geboren in Amsterdam, speelde 44 wedstrijden voor het tweede elftal. Daarin scoorde hij elf keer en verzorgde hij vier assists.

