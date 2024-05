'Ajax bood een contract à la Nouri en Van de Beek, begin gewoon daarmee!'

Guido Albers vindt het jammer dat geen handtekening heeft gezet onder een nieuw contract bij Ajax. De club en de achttienjarige spelmaker kwamen niet tot een akkoord, waardoor een zomers vertrek aanstaande is.

Albers is nooit officieel de zaakwaarnemer geweest van Misehouy, maar adviseerde hem wel. “Misehouy vroeg of ik hem naar het eerste van Ajax kon begeleiden. Ik wilde hem er best mee helpen, maar zoiets het begint bij jezelf. Hij tekende niet bij mij, maar ik hielp hem wel. Dat ging eerst hartstikke goed. De eerste zes wedstrijden van de KKD was hij bizar goed.”

Artikel gaat verder onder video

In de winterstop mocht Misehouy met Ajax 1 mee op trainingskamp. “Daarna kwam Kelvin de Lang naar mij toe. Hij gaf aan dat Misehouy volgend jaar transfervrij zou zijn. Hij wilde dat Misehouy voor 15 januari zou bijtekenen. Toen kreeg hij een contract voorgelegd dat hem niet zinde en dacht hij (Misehouy, red.) dat ik met Ajax onder één hoedje speelde.”

Van een slecht voorstel was echter geen sprake, vindt Albers. “Dat was het niveau van Abdelhak Nouri, Donny van de Beek, Vaclav Černý. Begin gewoon daarmee. Dan word je vanzelf beloond. Er is geen club in de wereld als Ajax, waar je beloond wordt omdat je presteert.”

Albers stelt dat Misehouy een wens had die niet werd ingewilligd door Ajax – volgens Hans Kraay junior wilde hij een miljoen euro aan tekengeld, al wil Albers dat niet bevestigen. “Daarna mocht hij niet meer meetrainen en is hij wederom overgestapt naar een andere zaakwaarnemer. Dat is doodzonde. Want het is een bijzondere speler. Als er ooit een seizoen was waar je een kans kan krijgen bij Ajax 1, dan was dat dit seizoen.” Misehouy speelt vanwege zijn beslissing al sinds eind januari geen wedstrijden meer voor Jong Ajax.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Luijckx kan behalve Sandler maar één speler bedenken voor wie Ajax óók op de tribune zat

Ajax-bestuurders Kelvin de Lang en Marijn Beuker waren onlangs aanwezig bij de wedstrijd tussen NEC en AZ.