Volop belangstelling voor transfervrije Ajax-speler Martha: deze twee clubs zijn het meest concreet

Ar'Jany Martha, die Ajax deze zomer transfervrij gaat verlaten, heeft over belangstelling niets te klagen. FCUpdate-journalist Mounir Boualin onthult dat twee clubs die volgend seizoen actief zullen zijn in de Engelse Championship op dit moment het meest concreet zijn: Premier League-degradant Burnley én Sunderland.

John van 't Schip gunde Martha in zijn allereerste wedstrijd als interim-trainer van Ajax, begin november 2023 tegen FC Volendam (2-0), direct een basisplaats. Uiteindelijk zou de van buitenspeler tot linksback omgeturnde speler in de maanden daarna in alle competities twaalf keer in actie komen namens de Amsterdammers, al dateert zijn laatste optreden in de hoofdmacht van medio februari, toen hij mocht invallen tegen NEC (2-2).

Desondanks lag er in de Johan Cruijff ArenA een nieuw contract klaar voor de op De Toekomst opgeleide speler. Tot een akkoord tussen Ajax en Martha kwam het echter niet, waardoor de 20-jarige voetballer deze zomer transfervrij op zoek kan naar een nieuwe werkgever. Inmiddels hebben verschillende clubs uit binnen- en buitenland belangstelling getoond, zo weet Boualin.

Burnley, dat afgelopen week trainer Vincent Kompany naar Bayern München zag vertrekken, is volgens de informatie van Boualin een van de meest concrete opties voor Martha. Bij de nummer negentien van de Premier League in het voorbije seizoen keren met Wout Weghorst (1899 Hoffenheim) en CJ Egan-Riley (PSV) komende zomer twee bekende namen terug van een verhuur. De degradant heeft in de strijd om de handtekening van Martha vooral concurrentie van Championship-tegenstander Sunderland, dat afgelopen seizoen als zestiende eindigde op het tweede niveau.

