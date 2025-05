Berghuis zwaar gefrustreerd: dit roept hij naar de grensrechter

De frustratie sloeg toe bij in de blessuretijd van de wedstrijd tussen Ajax en NEC (0-3). De linksbuiten pakte een onnodige gele kaart nadat hij zich liet gaan richting grensrechter Erwin Zeinstra.

In de blessuretijd beging Anton Gaaei bij de cornervlag een overtreding op Basar Önal. De grensrechter vlagde, waarna Berghuis boos naar hem toeliep. “Hey! Hoe vaak kijk jij naar voetbal? Hoe vaak kijk je voetbal? Hoe vaak kijk je voetbal?”

De grensrechter leek niet te reageren op Berguis. Scheidsrechter Serdar Gözübüyük ontging het moment niet: hij gaf een gele kaart. Dat was voor Berghuis een gele prent zonder grote gevolgen. Aangezien het pas zijn tweede van het seizoen is, is hij niet geschorst.

LEES OOK: Kijkers tweeten na afgang Ajax massaal over ‘dwaas’ in Johan Cruijff ArenA

Commentator Vincent Schildkamp van ESPN is niet te spreken over het gedrag van de aanvaller. “Oh, Berghuis, nu laat je jezelf echt heel erg kennen, door dat cynisme bot te vieren op de assistent-scheidsrechter. Het is gewoon solliciteren naar een gele kaart. Nou, dan heeft ie ‘m ook te pakken. Ongelooflijk kinderachtig. De laatsten bij wie Berghuis het vandaag moet zoeken, zijn de mensen die de leiding hebben.”

