Complete afgang voor Ajax: landstitel plotseling op losse schroeven

Ajax heeft zichzelf zondagmiddag een hele slechte dienst bewezen in de strijd om de landstitel. De Amsterdammers leverden een wanprestatie op eigen veld en gingen met maar liefst 0-3 onderuit tegen NEC, waardoor PSV - dat eerder op de dag wél won van Feyenoord, met nog twee speelronden te gaan op nog maar een enkel punt achterstand staat op de ranglijst.

Ajax wist voor de aftrap al dat het kampioensfeest, ongeacht het resultaat, nog minimaal enkele dagen moest worden uitgesteld. PSV maakte in de topper in Rotterdam tegen Feyenoord immers een 2-0 achterstand ongedaan en won uiteindelijk met 2-3, waardoor het gat op de ranglijst werd verkleind tot een enkel punt. Ajax moest dus winnen van NEC om weer uit te lopen naar vier punten en deed dat met een aantal nieuwe namen in de basis. Zo keerde de herstelde Remko Pasveer ten koste van Matheus terug onder de lat en mocht Wout Weghorst in de spits beginnen ten koste van Brian Brobbey, terwijl Mika Godts zijn plek links voorin moest afstaan aan Steven Berghuis.

In het eerste bedrijf kwam Ajax verdedigend weliswaar nauwelijks in de problemen, maar viel aan de overzijde veel te weinig gevaar voor het doel van NEC-doelman Robin Roefs te noteren. Weghorst kwam na een kwartier wel dicht bij de openingstreffer. Na een listige steekbal van Jordan Henderson dook de spits op voor het doel van Roefs, maar Phillippe Sandler kreeg er een been tussen en dus bleef de openingstreffer uit. Een kwartier later moest Roefs wel optreden na een listige kopbal van Kenneth Taylor, die door de sluitpost met een uiterste inspanning uit de hoek kon worden getikt.

Wie had gehoopt dat Ajax na rust uit een ander vaatje zou tappen, kwam bedrogen uit. Roefs moest weliswaar meermaals op zijn hoede zijn bij voorzetten, maar dicht bij een openingstreffer kwam Ajax geen moment. Zoals wel vaker in het voetbal, was het aan de andere kant plotseling wél raak. Sontje Hansen, nota bene oud-speler van Ajax, besloot na een klein uur maar eens uit te halen van ruim twintig meter. Pasveer moest het antwoord schuldig blijven op de pegel, en dus nam NEC een 0-1 voorsprong. Even later was het feest voor de meegereisde supporters uit Nijmegen helemaal compleet toen Brayann Pereira na een redding van Pasveer uit de rebound alsnog de 0-2 binnenschoot.Ajax ging daarna nog wel op zoek naar een aansluitingstreffer, maar het was juist NEC dat nog eens doel trof. Sami Ouaissa slalomde vanaf de rechterflank door de zestien van Ajax en liet Pasveer vervolgens voor de derde keer van de middag vissen: 0-3.

