FC Groningen deelt nieuwe waarschuwing uit aan Ajax: 'Woensdag, gehaktdag'

Ajax mag de borst natmaken voor de uitwedstrijd tegen FC Groningen van woensdagavond. was er zondag na het uitduel met AZ al als de kippen bij om een stevige waarschuwing uit te delen aan de dolende koploper en daags voor het affiche in de voorlaatste speelronde van de Eredivisie laat ook Dick Lukkien er geen misverstand over bestaan. Volgens de hoofdtrainer van FC Groningen kan Ajax een ‘adembenemende’ Euroborg verwachten.

Voor Ajax dreigt een zwaar teleurstellend einde van het seizoen. Na de 0-2 zege op PSV op 30 maart, waardoor de voorsprong op de Eindhovenaren werd vergroot tot negen punten, leek niets een Amsterdamse landstitel nog in de weg te kunnen staan. Zeker niet nadat de ploeg van trainer Francesco Farioli ook promovendi NAC Breda en Willem II op nederlagen trakteerde. Maar na de nederlaag bij FC Utrecht op 20 april gaat het van kwaad tot erger. Ajax liet vervolgens twee punten liggen tegen Sparta Rotterdam en leed afgelopen zondag een pijnlijke nederlaag tegen NEC (0-3).

De Amsterdammers zagen hun comfortabele voorsprong op PSV slinken tot nog maar één punt. Het zelfvertrouwen van Ajax kreeg afgelopen zondag bovendien een flinke knel, terwijl PSV een knappe zege boekte bij Feyenoord en weer gelooft in de landstitel. En dan moet Ajax woensdagavond ook nog eens op bezoek bij FC Groningen. Dat ging zondag weliswaar met ruime cijfers (3-0) onderuit bij AZ, maar is op eigen veld haast niet te verslaan. “De Euroborg gaat adembenemend zijn. De fans zullen aanstaan, maar wij moeten dat vuurtje opstoken vanaf minuut één en er echt een wedstrijd van maken”, zo wordt Lukkien geciteerd door het Algemeen Dagblad.

FC Groningen is bezig aan een sterk seizoen en kan zich in de laatste twee speelronden nog belonen met plaatsing voor de play-offs voor Europees voetbal. “Wij kunnen ons seizoen heel erg mooi maken door de play-offs te halen, daar gaan we alles aan doen”, zo klinkt het. Lukkien kijkt ontzettend uit naar de clash met Ajax. “Er wacht ons een prachtig slotstuk in Euroborg. We zijn ongeschonden uit de strijd met AZ gekomen, lichte pijntjes zijn verdreven. Het gaat er om snel te herstellen en fris en fit te zijn voor morgenavond. We hebben heel veel zin om te spelen. We willen er bovenop zitten en zullen gezien de kwaliteiten van Ajax soms ook achteruit worden gedrukt. Dat betekent echter ook dat er ruimtes komen te liggen, waarvan wij zo goed mogelijk gebruik moeten zien te maken”, zo klinkt het namens Lukkien op de clubsite.

Vaessen spreekt van ‘woensdag, gehaktdag’

Vaessen liet zich afgelopen zondag na afloop van het uitduel met AZ al uit over de naderende ontmoeting met Ajax. De doelman van FC Groningen had de pijnlijke nederlaag voor de Amsterdammers tegen NEC al meegekregen toen hij RTV Noord te woord stond. “Woensdag moeten we de supporters iets teruggeven en er een spektakelstuk van maken. Ik denk dat ze met de staart naar de benen naar de Euroborg komen. Dat weet ik wel zeker”, zo was Vaessen overtuigd. Twee dagen later doet hij er voor de camera van de NOS nog een schepje bovenop. “Woensdag, gehaktdag. Zo noemen ze dat hier in het noorden”, zo klinkt het. “Je houdt er wel rekening mee dat je iets kan betekenen in het kampioenschap. Maar we willen gewoon zelf heel graag winnen. Ik denk dat wij 110 procent moeten geven om een resultaat te kunnen boeken. Ajax staat niet voor niets waar ze staan.”

Dat hebben de Amsterdammers echter niet te danken aan hun resultaten in de voorbije weken. De laatste drie competitieduels leverden slechts één punt. Bovendien slikten ze acht tegentreffers en kwamen ze enkel diep in de blessuretijd van de thuiswedstrijd tegen Sparta tot scoren. Eerder dit seizoen had Ajax in de eigen Johan Cruijff ArenA al zijn handen vol aan FC Groningen. In oktober moest invaller Wout Weghorst eraan te pas komen om de drie punten over de streep te trekken. Vaessen barst in elk geval van het vertrouwen. “We hebben de minste tegengoals in eigen huis van de Eredivisie. Ik denk dat Ajax met de staart tussen de benen naar de Euroborg komt”, zo herhaalt de goalie.

Pech voor Ajax. Vaessen komt uit Noord-Brabant, dus het is wel duidelijk wie zijn voorkeur geniet in de titelstrijd: “Ik kom uit Brabant, dus ik gun het PSV wel.” De ontmoeting tussen FC Groningen en Ajax begint woensdag om 20.00 uur. Op hetzelfde moment wordt er bij acht andere wedstrijden in de Eredivisie afgetrapt, waaronder in Eindhoven bij PSV - Heracles Almelo.

