Vaessen waarschuwt Ajax: 'Als je onze vorm in de Euroborg ziet...'

verwacht dat Ajax woensdag 'met de staart tussen de benen' naar de Euroborg komt. De doelman van FC Groningen ruikt bloed nadat de Amsterdammers zondagmiddag in eigen huis een gigantische dreun om de oren kregen.

Ajax verloor in de eigen Johan Cruijff ArenA met 0-3 van NEC en dat was na de nederlaag tegen FC Utrecht (4-0) en het gelijke spel tegen Sparta Rotterdam (1-1) de derde opdoffer in korte tijd. De ploeg van trainer Francesco Farioli zag de voorsprong op PSV hiermee slinken tot slechts één punt. FC Groningen ging eerder op de zondag ook met 3-0 onderuit, op bezoek bij AZ. De Trots van het Noorden staat na 32 speelronden op een elfde plaats, maar heeft nog altijd zicht op de play-offs om Europees voetbal. Het verschil met de nummer negen bedraagt maar één punt.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Driessen vernietigend voor Ajax en kraakt 'hoofdschuldige': 'Hij is gaan zwalken'

FC Groningen heeft woensdag dan ook alles om voor te spelen. Doelman Vaessen waarschuwt Ajax alvast. "Woensdag moeten we de supporters iets teruggeven en er een spektakelstuk van maken", vertelt hij voor de camera van RTV Noord. "Ik denk dat ze met de staart tussen de benen naar de Euroborg komen. Dat weet ik wel zeker."

Vaessen baseert zijn uitspraak op de huidige thuisvorm van FC Groningen. Van de laatste vijf thuiswedstrijden werd er alleen van PSV verloren (1-3). Driemaal (Fortuna Sittard, Heracles en RKC Waalwijk) werd er gewonnen, terwijl FC Twente op een gelijkspel werd gehouden. "Dat is logisch gezien onze vorm in de Euroborg."

LEES OOK: Ajax moet vrezen: 'Nog pijnlijker dan toen ze van de amateurs van Hercules verloren'

Vaessen wil het Ajax lastig maken

De 29-jarige doelman kijkt in ieder geval uit naar het treffen van aanstaande woensdag. "Ik denk dat het een heel mooi potje wordt, met een geweldige ambiance. Wij gaan er alles aan doen om het Ajax heel lastig te maken", aldus Vaessen.

Wie er kampioen wordt van de Eredivisie, daar durft Vaessen geen uitspraken over te doen. "De strijd daar bovenin is een gekkenhuis. Een paar weken geleden zei iedereen dat Ajax al kampioen was. Nu staat PSV op één punt. Ajax heeft nog twee moeilijke wedstrijden. Ik heb eerlijk gezegd geen voorkeur, maar ik zou het mooi vinden als wij een goed resultaat kunnen boeken woensdag", besluit hij.

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 Van der Vaart begrijpt Farioli niet: 'Je kunt hem beter op de tribune zetten' 🔗

👉 Ajax krijgt speler van buitencategorie getipt: ‘Hij is zóveel beter dan de rest, het is eng’ 🔗

👉 Kijkers tweeten na afgang Ajax massaal over ‘dwaas’ in Johan Cruijff ArenA🔗

👉 Voorzitter Trabzonspor spreekt zich duidelijk uit over Klaassen 🔗

👉 Vertrekkende sterkhouders en mogelijke terugkeer clubiconen: dit staat Ajax in de zomer te wachten 🔗