Van Hanegem: 'Nog pijnlijker dan toen ze van de amateurs van Hercules verloren'

Willem van Hanegem snapt niet hoe Ajax de spanning in de titelstrijd weer helemaal heeft laten terugkomen. In de ogen van de oud-topvoetballer zou het weggeven van het kampioenschap 'gevoelsmatiger pijnlijker' zijn dan de laatste plek van vorig seizoen en het bekerechec tegen de amateurs van Hercules.

Ajax stond bij aanvang van de winterstop negen punten achter op PSV, maar door een gigantische inzinking bij de Eindhovenaren boog de ploeg van Francesco Farioli dit om in een voorsprong van negen punten. De laatste weken zit er echter flink de klad in en werd er tegen FC Utrecht (4-0), Sparta Rotterdam (1-1) en NEC (0-3) liefst acht punten verspeeld. PSV is daardoor weer genaderd tot op slechts één punt.

Artikel gaat verder onder video

"Met regelmaat liep ik de laatste weken Sjaak Swart tegen het lijf. En die was er, zo zei hij, niet gerust op. Daar begreep ik niets van. Dat Ajax al heel het seizoen matig voetbal speelt, dat was wel duidelijk. Dat zagen zelfs de meest fanatieke Ajacieden", steekt Van Hanegem van wal in zijn column voor het Algemeen Dagblad. "Maar dat ze acht punten zouden verspelen in een reeks tegen FC Utrecht, Sparta en NEC, dat geloof je toch niet? En dat met de doelcijfers van één goal voor en acht tegen. Dat is werkelijk dramatisch. Zelfs als je net zo zwak speelt als voorheen, dan nóg verlies je toch niet zoveel punten?"

Van Hanegem ziet dat meerdere ploegen in Europa worstelen met de druk en ziet ook bij Ajax de twijfel. "Ze speelden na de winterstop in Eindhoven tegen PSV en zonder te excelleren wonnen ze die wedstrijd wel verdiend. Als je dan negen punten voor staat en je hebt een buslading vol ervaren spelers in de kleedkamer zitten, dan moet de buit toch binnen zijn?", vervolgt De Kromme, die vervolgen wijst op Steven Berghuis, Wout Weghorst, Jordan Henderson en Davy Klaassen, die 'alles hebben meegemaakt in het voetbal. "Die gasten moeten toch het voortouw nemen? Hoe kunnen ze dit laten gebeuren?"

Van Hanegem verwacht dat Ajax en Swart alsnog feest kunnen vieren

Ondanks de drie zeperds op rij van Ajax, verwacht Van Hanegem dat Ajax-icoon Swart alsnog feest mag vieren. "Maar ze moeten woensdag toch maar even van FC Groningen winnen. Of PSV moet nog een mispeer maken en dat kan ook gewoon, hoor. Die eerste helft in de Kuip, het was vreselijk", beseft Van Hanegem.

"Als Ajax dit inderdaad nog uit handen geeft, is dat gevoelsmatig pijnlijker dan vorig seizoen toen ze op een gegeven moment laatste stonden en van de amateurs van Hercules verloren", beseft Van Hanegem. "Dat klinkt misschien gek, maar zo zal het echt voelen bij al die Ajacieden die zich al opmaakten voor een feestje", besluit hij.

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 Kijkers tweeten na afgang Ajax massaal over ‘dwaas’ in Johan Cruijff ArenA🔗

👉 Derksen: 'Hij hielp Ajax naar de gallemiezen en zijn vrouw vult ordinair haar zakken' 🔗

👉 Verweij onthult nieuw Ajax-standpunt over verkoop Hato en Taylor 🔗

👉 Ruud Gullit verbaasde Ajax met brutaal telefoontje 🔗

👉 PSV en Ajax gekraakt: 'Ze hebben zitten slapen' 🔗