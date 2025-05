Ruud Gullit verbaasde Ajax met brutaal telefoontje

Ruud Gullit heeft teruggeblikt op het begin van zijn voetbalcarrière. De voormalig topvoetballer vertelt bij beIN Sports dat hij op jonge leeftijd Ajax de deur wees. Toen hij vijftien was, kreeg hij tijdens een telefoongesprek geen goede indruk van de Amsterdamse club.

Gullit speelde destijds in de jeugdopleiding van de Amsterdamse club DWS en groeide zelf ook in Amsterdam op. Een overstap naar Ajax was dus logisch geweest, maar het liep anders. Toen hij vijftien jaar was, werd hij gebeld naar Ajax. “Ik nam op. In die tijd wist je nog niet wie je aan de telefoon zou krijgen, want er was één telefoon in het huis. Ajax wilde me hebben. Ik zei: ‘Dat is leuk, maar kunnen jullie naar mijn huis komen? Mijn vader en moeder werken allebei tot 18.00 uur. Als jullie daarna kunnen komen, kunnen we het erover hebben.’ Ajax zei: ‘Nee, dat doen we niet. Je moet graag bij Ajax willen spelen.’ Ik zei: ‘Dat is niet echt een warm welkom.’ Toen zette ik er een streep door.”

Artikel gaat verder onder video

“Die houding stond me niet aan. Later, na mijn carrière, sprak ik nog eens met dezelfde mensen”, vertelt Gullit lachend. “Ze vonden het ongelooflijk dat een jochie van vijftien zo tegen Ajax sprak. Ik zei: ‘Ach ja, via een andere weg ben ik er toch gekomen.’” HFC Haarlem werd in 1979 de eerste profclub van Gullit. “Toen Barry Hughes (destijds trainer van Haarlem, red.) zich voor mij meldde, hield mijn vader eerst een jaar de boot af. 'Kom volgend jaar terug', zei hij. Dat deed Hughes. Ik voelde de warmte, dus ik ging daarheen.”

'Feyenoord was mijn eerste grote club'

In 1982 stapte Gullit over naar Feyenoord, dat toen zesde was geworden in de Eredivisie. “Dat was de eerste keer dat ik voor een grote club speelde. Ze deden het in die periode niet zo goed. Maar ik wil altijd voor de underdog spelen. Ik had altijd het vertrouwen dat ik een team kon helpen. Als je bij een club speelt waar winnen gebruikelijk is, wordt dat als normaal gezien. Als dat niet zo is, zijn mensen heel dankbaar en blij. Dat is een heel leuke omgeving. Mijn hele carrière ben ik daarnaar op zoek geweest. Het is altijd mijn doel geweest een club te helpen beter te worden.” Later speelde Gullit voor PSV, AC Milan, Sampdoria en Chelsea.

