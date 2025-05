Verweij onthult nieuw Ajax-standpunt over verkoop Hato en Taylor: 'Ze vinden het ook prima als...'

Mike Verweij gaat in de podcast Kick-Off van De Telegraaf in op de interesse van Ajax in de Argentijnse linksback . De eventuele komst van de speler van AA Argentinos Juniors valt of staat met het vertrek van , zo legt de clubwatcher uit. Hoewel het behouden van Hato én zijn ploeggenoot 'niet makkelijk' zal worden, stelt Verweij dat Ajax door de verbeterde financiële positie niet langer genoodzaakt is om het duo komende zomer van de hand te doen.

Gisteren (maandag) bracht Verweij naar buiten dat Ajax inmiddels een oriënterend gesprek heeft gevoerd met het management van Vega. Ook bij zijn werkgever zou al 'via een tussenpersoon' geïnformeerd zijn naar de voorwaarden, waarbij een transfersom van tussen de vier en zes miljoen euro zou zijn genoemd. In de podcast legt Verweij dinsdag uit hoe het ervoor staat: "De status is zo dat Ajax met het management van de speler heeft gesproken, dat is volgens mij in Dubai gebeurd. Die jongen heeft meerdere aanbiedingen, maar is heel enthousiast over Ajax en wil wel deze kant op komen. Alleen: dat gaat stap voor stap - en dat betekent dat eerst Hato weg moet. Daar heeft het wel alle schijn van, want de interesse voor Hato is enorm en daar kan Ajax ook een hele goede prijs voor krijgen", aldus Verweij.

"Overigens staat Ajax wel op het standpunt dat zij het ook prima vinden als Hato en Taylor blijven", komt Verweij vervolgens met een nieuwtje. "Dat komt omdat de financiële positie van Ajax inmiddels weer wat beter is dan die was, en dat Ajax ook niet meer hoeft te verkopen." Valentijn Driessen vraagt zijn collega of Ajax 'er ook alles aan gaat doen' om het tweetal een jaar langer binnenboord te houden. "Ja, daar zijn ze wel mee bezig", zegt Verweij, die wel met een belangrijk voorbehoud komt. "Alleen: dat zijn wel spelers die zelf zeggen toe te zijn aan een volgende stap en die ook willen maken. Dus het is niet heel makkelijk om ze te behouden, maar als uiteindelijk niet de droomclub voor Hato of Taylor voorbij komt, dan zegt Ajax: blijf dan hier voor nog een jaar Champions League-voetbal", aldus Verweij.

Hato (19), die bij Ajax nog vastligt tot medio 2028, speelde recent zijn honderdste wedstrijd in Ajax 1 en heeft inmiddels bovendien zes interlands voor het Nederlands elftal achter zijn naam. De verdediger, die doorbrak in het centrum maar dit seizoen voornamelijk op de linksbackpositie wordt gebruikt door trainer Francesco Farioli, wordt gelinkt aan drie Engelse topclubs: Liverpool, Arsenal én Chelsea. Daarnaast zou hij in het verleden ook bekeken zijn door Real Madrid, al is niet duidelijk of die club nog steeds concreet voor hem in de markt is. Taylors contract loopt na het huidige seizoen nog twee jaar door, tot medio 2027. De 22-jarige middenvelder werd in november vorig jaar gelinkt aan de Italiaanse topclub Napoli, maar de afgelopen tijd is het rond zijn persoon qua geruchten relatief rustig. Desalniettemin liet zijn zaakwaarnemer Guido Albers bij een optreden in Goedemorgen Eredivisie in januari nog weten dat Taylor aan zijn laatste seizoen in Amsterdam bezig is.

