Ajax moet vrezen: 'Italiaanse grootmacht wil met Kenneth Taylor terug de Champions League in'

De uitstekende prestaties van in het shirt van Ajax zijn ook in Italië niet onopgemerkt gebleven. La Gazzatta dello Sport meldt woensdagochtend dat Napoli de 22-jarige middenvelder op het oog heeft als versterking van het elftal dat komend seizoen hoopt terug te keren in de Champions League.

Taylor is ondanks het veelvuldig rouleren van Ajax-trainer Francesco Farioli wekelijks van de partij op het middenveld en staat na 21 wedstrijden op zes goals en vier assists. Het contrast met vorig seizoen is groot: Taylor bleef niet overeind in de algehele sportieve malaise en werd zelfs meermaals uitgefloten door de Ajax-aanhang.

Napoli is ondertussen druk doende om het middenveld Champions League-waardig te krijgen, zo meldt de roze sportkrant. De landskampioen van 2023 eindigde afgelopen seizoen teleurstellend op de tiende (!) plaats in de Serie A, waardoor de Napolitanen dit seizoen geen Europees voetbal spelen. Met Antonio Conte werd afgelopen zomer een trainer aangesteld die het elftal terug moet brengen aan de top, en de oud-middenvelder slaagt daar tot nu toe grandioos in. Na twaalf speelronden gaat Napoli aan kop in de competitie, al bedraagt de voorsprong op de nummers twee tot en met vijf (Atalanta, Fiorentina, Inter en Lazio) een enkel punt en heeft nummer zes Juventus twee punten minder.

In de zoektocht naar een middenvelder met 'ervaring en persoonlijkheid die er direct staat' zou Napoli dus bij Taylor zijn uitgekomen. De Ajax-speler is volgens La Gazzetta 'één van de spelers bovenaan het verlanglijstje' om verschillende redenen: "Hij is jong, verdient een salaris dat binnen de marges van de club ligt én heeft een prijskaartje dat in balans is met zijn waarde". De sportkrant schrijft namelijk dat Ajax Taylors waarde inschat op zo'n 20 miljoen euro. Het contract van Taylor in Amsterdam loopt nog door tot medio 2027.

