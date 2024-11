Marciano Vink treurt voor Ajax-speler: ‘Jammer dat hij niet bij de Oranje-selectie zit’

Marciano Vink vindt het jammer dat niet bij de definitieve selectie van het Nederlands elftal zit voor de Nations League-duels van later dit deze maand met Hongarije en Bosnië en Herzegovina. Dat zegt de oud-voetballer en analist zondag na FC Twente - Ajax (2-2).

Taylor verkeert in prima vorm en was zondag met twee assists belangrijk voor Ajax in de uitwedstrijd tegen FC Twente. Bondscoach Ronald Koeman liet de 22-jarige middenvelder op het laatste moment afvallen voor de wedstrijden tegen Hongarije en Bosnië en Herzegovina. “Taylor speelde gewoon weer een goede wedstrijd. En het is ook terecht dat hij bij de voorselectie van Oranje zat”, zegt Vink bij ESPN.

“Het is jammer dat hij niet bij de definitieve selectie zat, maar zijn tijd komt echt wel”, denkt de analist. Presentatrice Fresia Cousiño Arias merkt op dat de concurrentie bij Oranje op het middenveld groot is: “Het is dringen geblazen op het middenveld bij Oranje.”

“Jawel, maar dat je bij de voorselectie zit, is al een goed teken. Dat betekent dat de technische staf je gezien heeft”, aldus Vink. Collega-analist Karim El Ahmadi haakt in: “Hij is in de grote wedstrijden, ook Europees, belangrijk geweest. Dat zijn dingen die Koeman meeneemt.”

Taylor staat op vier interlands in het Nederlands elftal. Zijn laatste wedstrijd in Oranje dateert van 24 maart 2023, toen hij basisspeler was in het EK-kwalificatieduel met Frankrijk (4-0 nederlaag), maar dramatisch speelde en uiteindelijk nog voor rust werd gewisseld.

