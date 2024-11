Verrassing voor Ajax-fans rondom Farioli: ‘Missen hem niet’

Het vertrek van Francesco Farioli bij OGC Nice doet de fans van de Franse club niet zo veel. Hoewel de club uit Zuid-Frankrijk het goed deed onder de Italiaan, speelt Nice na zijn vertrek naar Ajax een stuk beter voetbal. Farioli wordt daarom niet gemist.

Farioli maakte afgelopen zomer de overstap van Nice naar Ajax. Hoewel hij lange tijd op de tweede plaats heeft gestaan in Ligue 1, om uiteindelijk als vijfde te eindigen, zijn de supporters van Nice blij met het feit dat hij is vertrokken. “Vraag een supporter van Nice naar Farioli en hij zal meteen het woord saai in de mond nemen”, geeft clubwatcher Maxime Tilliette van RMC Sport aan in gesprek met de NOS.

Deze voorspelling van Tilliette komt volgens de omroep uit. “Wij waren erg verbaasd toen we hoorden dat Ajax interesse in hem had”, laat een fan zich optekenen. “Het is echt wel een goede gast en hij gaf alles voor de club, maar na het maken van een goal ging het team massaal naar achteren.” Die lezing blijken veel fans van Nice te delen. “Zijn overgang naar Ajax wordt gezien als het beste voor alle partijen”, concludeert de NOS.

“Wij missen hem niet”, stelt een andere fan van Nice. “We gunnen Farioli het beste, maar het is goed hoe het is gegaan. Nu spelen we veel attractiever.”

