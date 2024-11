Janssen enthousiast: ‘Razendknap hoe hij er zo snel goed voetbal in heeft gekregen’

Theo Janssen is onder de indruk van Ajax-trainer Francesco Farioli. De Italiaan heeft er volgens de oud-middenvelder snel goed voetbal ingekregen bij de Amsterdammers. Janssen ziet daarbij een belangrijke rol weggelegd voor ervaren spelers als Jordan Henderson en Davy Klaassen.

“Ik heb ze al in de voorbereiding gezien en toen was er veel energie en enthousiasme, maar schortte er voetballend nog veel aan”, blikt Janssen in De Telegraaf terug op de voorbereiding van Ajax. “Het is razendknap hoe Farioli er zo snel goed voetbal in heeft gekregen. Je ziet dat een paar oudere spelers met ervaring daarbij heel belangrijk zijn: Davy Klaassen, Remko Pasveer, Jordan Henderson. Het helpt enorm als je een paar van dat soort spelers in je ploeg hebt.”

Niveau huidige voetbal spreekt Janssen minder aan

Hoewel Janssen dus onder de indruk is van Ajax, daar is de oud-middenvelder minder te spreken over het niveau van het huidige voetbal. In de ogen van de oud-middenvelder is een groot deel van de spelers ‘tegenwoordig inwisselbaar’. "Het fysieke gedeelte is heel belangrijk geworden, hoeveel kilometers je loopt, hoeveel sprints je maakt, maar je mist creatieve spelers, die iets aparts hebben”, stelt hij.

“De buitenspelers zijn halve middenvelders geworden, de backs halve buitenspelers”, vervolgt Janssen, die spelers met ‘exceptionele kwaliteiten’ mist. “In het huidige voetbal zou een speler als Wesley Sneijder toch zeker een keer de Gouden Bal hebben gewonnen, zou een Rafael van der Vaart toch bij een absolute topclub gespeeld hebben en zou een spits als Robin van Persie toch gezien worden als beste spits ter wereld. Dat soort unieke, creatieve talenten met iets geheel eigens zie je veel minder. Het is allemaal veel van hetzelfde en dat is jammer”, besluit hij.

