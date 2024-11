Theo Janssen wil misverstand over Ajax de wereld uit hebben: ‘Daar was ik helemaal klaar mee’

Theo Janssen heeft het heel fijn gehad bij Ajax. Dat vertelt de 43-jarige oud-voetballer in gesprek met De Telegraaf. Er bestaat het beeld dat de voormalig middenvelder wel goed gedijde bij Vitesse en FC Twente, maar het niet naar zijn zin had bij Ajax. Dit misverstand wil Janssen dan ook graag de wereld uit hebben.

Janssen, tegenwoordig analist en hoofdscout bij Vitesse, liet zich deze zomer meermaals uit over zijn verleden bij Ajax. Zo liet de oud-middenvelder weten dat hij FC Twente een grotere club vindt dan Ajax. "Als je naar het stadion reed zag je al die bussen uit de regio. Bizar. Ik heb twee jaar bij Ajax gespeeld, maar de houding van de mensen daar is zo anders. In mijn beleving was Twente daarom ook groter dan Ajax. Ik heb bij Ajax ook nooit dat gevoel van Twente gehad", sprak hij destijds.

Dat betekent echter niet dat Janssen het bij de Amsterdammers niet naar zijn zin had. “Ik heb het juist heel fijn gehad bij Ajax”, stelt de oud-middenvelder in gesprek met Jeroen Kapteijns. “Ik vond het een warme club, we hadden echt een leuke groep en sportief was het zeer succesrijk met het 31e kampioenschap. Ikzelf maakte negen goals en gaf elf assists. Er was alle reden om door te gaan bij Ajax.”

Waarom Janssen na één jaar toch terugkeerde bij Vitesse? “Dat was simpelweg omdat ik geen zin meer had om al die uren in de file te staan. Er werd toen veel aan de weg gewerkt op de route van Arnhem naar Amsterdam en daar was ik helemaal klaar mee. Daardoor had ik er geen plezier meer in.”

Frank de Boer begon voor komst Janssen naar Ajax over roken

Het is geen geheim dat Janssen als voetballer graag een sigaret opstak. Voor zijn komst naar Ajax sprak de middenvelder hier ook over met toenmalig Ajax-trainer Frank de Boer. “Geen enkele trainer heeft er een probleem van gemaakt dat ik rookte. Steve McClaren vroeg me wel of ik het een beetje uit het zicht wilde doen en sowieso niet in de buurt van jeugdspelers. Daar heb ik me altijd aan gehouden. Frank de Boer begon erover dat ik rookte toen Ajax me haalde. Ik zei tegen hem: ’Je wil me toch halen om wat ik op het veld breng, wat doet het er dan toe dat ik een sigaretje rook?’”

