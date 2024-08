Theo Janssen legt het grote verschil tussen Ajax en FC Twente uit

Theo Janssen heeft toegelicht waarom hij FC Twente een grotere club vindt dan Ajax. De voormalig middenvelder deed die uitspraak eerder deze maand en merkte dat er veel reacties op volgden.

Janssen heeft een verleden bij beide clubs en zei begin deze maand tegen TC Tubantia dat het gevoel bij Twente anders was. "Als je naar het stadion reed zag je al die bussen uit de regio. Bizar. Ik heb twee jaar bij Ajax gespeeld, maar de houding van de mensen daar is zo anders. In mijn beleving was Twente daarom ook groter dan Ajax. Ik heb bij Ajax ook nooit dat gevoel van Twente gehad", legde hij uit.

Dinsdagavond is Janssen in De Grolsch Veste om namens Ziggo Sport de wedstrijd tussen FC Twente en Red Bull Salzburg te analyseren. Kort voor de aftrap licht hij toe waarom Twente in zijn ogen zo’n grote club is. “Het begint natuurlijk met het lied waarmee ze opkomen, wat heel speciaal is, en de supporters die erachter gaan staan, dan merk je dat dit een hele grote club is.”

Zijn vergelijking met Ajax zorgde desondanks voor wat gefronste wenkbrauwen. “Daar is best wel wat kritiek op gekomen van een bepaalde groep mensen”, merkt Janssen op. “Twente voelt voor mij als familie. Je moet het een beetje vergelijken alsof je in een klein dorp woont waar iedereen elkaar kent, en waar iedereen heel close is met elkaar. Dat was bij Twente ook, met supporters, met de businessclub.”

“Ik maakte de vergelijking met Ajax. Ajax is zoals een grote stad, zoals Amsterdam is. Er zijn heel veel mensen van buitenaf. Die zie je niet, die hoor je niet, maar die zijn er wel als het goed is. De betrokkenheid voelt minder groot, omdat de club zo groot is. Daarom heb ik aangegeven dat Twente voor mij meer als een familieclub is, en daardoor groter. Ik hou daarvan”, aldus Janssen.

