‘FC Twente dreigt na Pröpper tweede sterkhouder in korte tijd te verliezen’

kan deze zomer vertrekken bij FC Twente. De aanvallende middenvelder staat namelijk in de belangstelling van het Belgische RSC Anderlecht, zo meldt Het Laatste Nieuws. Voor de Enschedeërs zou het vertrek van Steijn een aderlating zijn.

Volgens de Vlaamse krant is Anderlecht naarstig op zoek naar een aanvallende middenvelder. In een eerder stadium werd onder meer de naam van voormalig Ajacied Christian Eriksen genoemd, maar inmiddels zou Steijn ook op het lijstje zijn verschenen. Naar verluidt houdt de Belgische recordkampioen de situatie rondom de rechtspoot in de gaten. Hij heeft nog een contract voor een jaar in Enschede, met een optie voor nog een seizoen.

De 22-jarige Steijn maakte afgelopen voetbaljaargang grote indruk voor FC Twente. De zoon van voormalig Ajax-trainer Maurice Steijn kwam in alle competities 39 keer binnen de lijnen. Daarin was hij negentien keer trefzeker en leverde hij drie assists af. Dat leverde hem een nominatie voor Eredivisie Speler van het Jaar op.

Mocht Steijn daadwerkelijk vertrekken bij FC Twente, zou hij de tweede sterkhouder in korte tijd zijn die de nummer drie van afgelopen seizoen achter zich laat. Begin augustus maakte aanvoerder Robin Pröpper na drie seizoenen in de Grolsch Veste de overstap naar het Schotse Rangers FC.

