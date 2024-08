Maurice Steijn wordt hartstochtelijk toegezongen op terras in Oostenrijk

De fans van FC Twente vermaken zich dinsdagmiddag uitstekend in Salzburg. De Tukkers nemen het om 20.45 uur op in de derde voorronde van de Champions League tegen Red Bull Salzburg en duizenden supporters zijn hun club achterna gereisd. Ook Maurice Steijn is aanwezig in Oostenrijk, zo blijkt uit een video die rondgaat op X.

LEES OOK: Voorbeschouwing: FC Twente moet zien af te rekenen met Red Bull Salzburg van Pepijn Lijnders

Een groep Twente-supporters verzamelden zich vanmiddag op een terras, waar voormalig Ajax-trainer Steijn langs kwam gewandeld. Op een beeld is te zien hoe de oefenmeester luidkeels wordt toegezongen. Sem Steijn, de zoon van Maurice Steijn, komt vanavond in actie tegen RB Salzburg en dat is hoogstwaarschijnlijk de reden van de aanwezigheid van de voetbaltrainer. In de Red Bull Arena zullen zo'n tweeduizend Twente-fans plaatsnemen.

Maurice Steijn is na zijn ontslag bij Ajax nog altijd clubloos. De voormalig oefenmeester van ADO Den Haag en Sparta Rotterdam werd enkele maanden geleden in verband gebracht met een dienstverband bij sc Heerenveen, maar de Friezen kozen uiteindelijk voor Robin van Persie.

