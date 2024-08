Voorbeschouwing: FC Twente kent met Red Bull Salzburg lastige eerste horde richting hoofdtoernooi Champions League

FC Twente gaat dinsdagavond een poging wagen om een stap dichterbij het hoofdtoernooi van de Champions League te komen. Om het miljardenbal te bereiken zal de ploeg van trainer Joseph Oosting moeten zien af te rekenen met het Oostenrijkse Red Bull Salzburg. De Tukkers weten ook al wat ze te wachten staat als ze de Oostenrijkers verslaan, dan ligt een ontmoeting met het Oekraïense Dynamo Kiev of het Schotse Rangers FC in het verschiet. Allereerst vooruitblik op het Europese tweeluik met Red Bull Salzburg.

Wat er ook gebeurt tegen de Oostenrijkers: FC Twente is sowieso verzekerd van Europees voetbal tot na de winterstop. Mochten de Tukkers uitgeschakeld worden door Red Bull Salzburg, dan maken ze hun opwachting in het hoofdtoernooi van de Europa League. Dat is een welkome opsteker voor FC Twente, dat de voorgaande twee seizoenen telkens strandde in de voorrondes van de Conference League. Waar in 2022 Fiorentina over twee wedstrijden wist te winnen van FC Twente in de play-offronde (2-1 en 0-0), daar was afgelopen seizoen het Turkse Fenerbahçe te sterk voor de Tukkers (5-1 en 0-1).

Red Bull Salzburg onder de loep

Artikel gaat verder onder video

Allereerst een introductie van de Oostenrijkse club. Red Bull Salzburg is een club dat onderdeel is van het Red Bull-concern, waar ook onder meer New York Red Bulls en RB Leipzig deel van uitmaken. Red Bull Salzburg eindigde afgelopen seizoen na tienmaal achter elkaar de landstitel te hebben gewonnen op een toch wel teleurstellende tweede plek in de Oostenrijkse Bundesliga.

© Imago

Red Bull Salzburg werkt zijn thuiswedstrijden af in de Red Bull Arena, waar plek is voor 30.188 toeschouwers (29.520 bij Europese wedstrijden). Sinds dit seizoen staat de Oostenrijkse ploeg onder leiding van de Pepijn Lijnders. De Nederlander is de opvolger van interim-trainer Onur Cinel, die de in april ontslagen Gerhard Struber opvolgde. Salzburg kent een rijke geschiedenis qua trainers, zo stonden onder meer Co Adriaanse, Huub Stevens, Roger Schmidt, Thomas Letsch en Jesse Marsch daar voor de groep als hoofdtrainer.

Voor Lijnders en zijn manschappen is het officiële werk al begonnen. Salzburg startte het seizoen met een uitwedstrijd in de ÖFB Cup tegen FC Dornbirn 1913, dat in de Oostenrijkse Regionalliga West speelt. Het werd een overtuigende 0-6 overwinning, waarbij steraanvaller Karim Konaté tweemaal trefzeker was.

LEES OOK: Lijnders blikt vooruit op treffen met FC Twente en steekt loftrompet over tegenstander van 'Champions League-niveau'

In de Oostenrijkse Bundesliga wist Red Bull Salzburg de eerste wedstrijd met 2-3 te winnen van Grazer AK. Na slechts zes minuten stond de ploeg van Lijnders al op een 0-2 voorsprong, maar slechts twaalf minuten later stond het 2-2. Een benutte strafschop van Konaté vlak voor rust zorgde ervoor dat de bezoekers er met de winst vandoor gingen. Het is echter maar de vraag of Lijnders in het tweeluik met FC Twente kan beschikken over de Ivoriaanse spits, volgens de UEFA is de twintigjarige goaltjesdief niet ingeschreven voor de derde voorronde van de Champions League.

Opleidingsclub

Red Bull Salzburg is een echte opleidingsclub en dat is ook wel te merken aan de uitgaande transfers deze zomer. De club nam al afscheid van verdediger Strahinja Pavlovic (23), die voor achttien miljoen euro de overstap maakte naar AC Milan, terwijl Luka Sucic (21) voor tien miljoen euro naar het Spaanse Real Sociedad verkaste. Daar blijft het vooralsnog niet bij, want ook centrale verdediger Oumar Solet (24) is op weg naar de uitgang. De Fransman ontbrak de laatste dagen al op de training om een transfer af te ronden.

Gegenpressing met een Nederlands sausje

Zeg je Red Bull Salzburg, dan zeg je gegenpressing en het is aan Lijnders om daar een Nederlandse sausje in aan te brengen. Volgens Voetbal International moet de Nederlandse trainer aanvallende patronen toe voegen aan het agressieve spel zonder bal. “Precies zoals Liverpool dat in de periode onder Jürgen Klopp gedaan heeft, met Lijnders als assistent in de staf van de Duitse toptrainer.”

© Imago

Onder Lijnders heeft Red Bull Salzburg nog steeds de intentie om druk te zetten bij balverlies waarbij spelers rondom de bal direct naar voren sprinten om tegenstanders in te sluiten. Deze agressieve stijl is de tweede natuur geworden van de meeste voetballers in de Red Bull-school. Twente zal daarom waakzaam moeten zijn voor riskante passes na een verovering rond het eigen strafschopgebied”, schrijft Pieter Zwart.

Als FC Twente onder de eerste druk van Salzburg weet uit te spelen, dan bestaat de kans dat er veel ruimte achter de defensie van de Oostenrijkers ligt. Het is wel een nadeel dat Salzburg met Samson Baidoo (20) en Hendry Blank (19) beschikt over twee rappe centrale verdedigers, die met hun snelheid veel kunnen corrigeren. Bovendien beschikken vleugelverdedigers Amar Dedic en Aleksa Terzic over de voorwaarden om in grote ruimtes te spelen.

Vermoedelijke opstelling Red Bull Salzburg

Blaswich; Dedic, Baidoo, Blank, Terzic; Capaldo, Diambou, Kjaergaard; Daghim, Konaté, Nene.

Wat kunnen we van FC Twente verwachten?

FC Twente beschikt in grote lijnen nog over hetzelfde elftal als waar het afgelopen seizoen mee op een derde plaats eindigde in de Eredivisie. De club nam afscheid van de huurlingen Myron Boadu en Naci Ünüvar, terwijl Gijs Smal transfervrij de overstap maakte naar Feyenoord. De grootste aderlating voor Oosting is misschien wel het vertrek van zijn aanvoerder Robin Pröpper. De 30-jarige centrale verdediger had nog altijd de wens om een buitenlands avontuur aan te gaan en kreeg die met het Schotse Rangers FC.

© Imago

Een vervanger voor Pröpper heeft technisch directeur Arnold Bruggink nog niet in huis gehaald, maar met Bas Kuipers (overgekomen van Go Ahead Eagles) en Sam Lammers (overgekomen van Rangers FC) is er wel geanticipeerd op het vertrek van Smal en Boadu. Met de komst van Sayfallah Ltaief is bovendien de zwakke linkerkant van de Tukkers versterkt. Afgelopen seizoen speelde Michel Vlap veelvuldig als linkeraanvaller, maar de Fries, die van origine middenvelder is, kon een succesvolle start geen goed vervolg geven.

LEES OOK: Twente kent nieuwe aanvoerder na vertrek Pröpper: ‘Ben er niet om de schoenen van Robin te vullen’

Het ligt overigens niet in de lijn der verwachting dat Oosting een van zijn nieuwelingen opneemt in zijn opstelling. Het is aannemelijk dat Anass Salah-Eddine op linksachter de voorkeur krijgt boven Kuipers, terwijl de opgeleefde Mitchell van Bergen een streepje voor heeft op nieuweling Ltaief. Met het vertrek van Pröpper wordt spits Ricky van Wolfswinkel de nieuwe aanvoerder, waardoor ook Lammers genoegen moet nemen met een plekje op de bank.

Aanvallers verdedigen mee

Oosting laat FC Twente spelen in een 4-4-3-formatie met de punt naar voren, waarbij de Drentse coach voortborduurt op het druk zetten dat de ploeg onder trainer Ron Jans deed. Een belangrijke rol is hierin ook weggelegd voor het centrale middenveld, waarbij Michal Sadilek normaliter een van de aanjagers was. De Tsjechische middenvelder is echter geblesseerd, waardoor er waarschijnlijk met Carel Eiting een ander type middenvelder naast Matthias Kjølø geposteerd staat.

LEES OOK: ‘FC Twente jaagt op opvolger van Pröpper en ziet versterking rondlopen in de Eredivisie’

De aanvallers, onder leiding van Van Wolfwinkel, zijn ook vitaal in het druk zetten op de tegenstander, dit leverde FC Twente in het recente verleden meermaals succes op in de vorm van een doelpunt. Daarnaast hebben de aanvallers een cruciale rol in het meeverdedigen. Kijk dus niet raar op als Van Bergen en Daan Rots vele vuile meters maken.

Wisselvallige voorbereiding

Een voorbereiding zegt natuurlijk niet alles, maar die van FC Twente verliep, onder meer qua resultaat, allerminst vlekkeloos. Zo werd de openingswedstrijd van FC Twente tegen de amateurs werd afgelast vanwege een hijskraanongeluk. De daaropvolgende oefenwedstrijden tegen Motherwell en Sint-Truidense V.V. werden met 2-2 gelijkgespeeld. In een dubbele oefenconfrontatie met het Deense FC Nordsjaelland werd eerst met 2-1 gewonnen, waarna het tweede duel vanwege de hevige regenval werd afgelast.

© Imago

Tegen Hannover 96 en Schalke 04, beiden uitkomend in de 2. Bundesliga werd respectievelijk met 3-3 en 0-0 gelijkgespeeld. FC Twente sloot de voorbereiding vrijdag 2 augustus af met twee uiterst geheime oefenwedstrijden tegen Vitesse. Deze wedstrijden waren zelfs zo geheim dat de clubwatchers er niet over mochten berichten. De B-ploeg van FC Twente wist met 5-0 te winnen van de Arnhemmers, waarbij de A-ploeg met 1-0 wist te winnen door een doelpunt van Van Bergen. Wel zou de A-ploeg eerst nog een zware training hebben afgewerkt onder Oosting.

#Vitesse heeft vandaag een tweetal oefenwedstrijden gespeeld tegen #Twente . Een 5-0 en 1-0 nederlaag voor Vitesse. De eerste wedstrijd werd voornamelijk gespeeld tegen een B-ploeg van FC Twente (5-0). De tweede wedstrijd tegen voornamelijk A spelers, goal door Van Bergen (1-0). — Vitesse_Fan (@fc_vitesse) August 2, 2024

In hoeverre FC Twente na een lange voorbereiding van zeven weken klaar is voor de ontmoeting met Red Bull Salzburg zal dinsdagavond blijken. Oosting heeft er in de voorbereiding in ieder geval alles aan gedaan om zijn ploeg klaar te stomen voor het voorportaal van de Champions League. Lees hier hoe je de ontmoeting tussen Red Bull Salzburg en FC Twente kunt bekijken.

Vermoedelijke opstelling FC Twente

Unnerstall; Regeer, Hilgers, Van Hoorenbeeck, Salah-Eddine; Eiting, Steijn, Kjolo; Rots, Van Wolfswinkel, Van Bergen.