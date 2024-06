Tsjechische voetbalbond flink door het stof na leugen over ongeluk Sadílek

FC Twente-middenvelder mist het EK niet door een fietsongeluk, zoals de Tsjechische voetbalbond eerder meldde. De voetbalbond moest deze maandag flink door het stof nadat Bild had gemeld dat Sadilek gewond was geraakt bij een afdeling op een Mountain GoKart in het Oostenrijkse Schladming.

“Skandal um Verletzten Tschechen-Star', kopte het Duitse Bild maandag in grote letters, met daarbij een foto van Sadilek. De krant verwijst met het schandaal naar het feit dat de bond eerst had gemeld dat de 24-voudig Tsjechisch international tijdens een hersteltraining van zijn fiets zou zijn gevallen, waardoor hij het EK in Duitsland mist. De vork blijkt nu echter iets anders in de steel te zitten.

Artikel gaat verder onder video

Sadílek raakte gewond tijdens een afdaling op een Mountain GoKart in het Oostenrijkse Schladming, waar de Tsjechen zich voorbereiden op het EK. Samen met zijn ploeggenoten Ladislav Krejcí en David Jurásek is de middenvelder naar een bergtop gegaan om daar vervolgens met een kart af te dalen. Daar ging het echter mis voor de middenvelder van FC Twente. Hij belandde in een gat, liep een diepe snijwond in zijn been op en moest per ambulance worden afgevoerd.

Woordvoerder Petr Sedivý is inmiddels door het stof gegaan tegenover het Tsjechische medium Isport. “Het was een fout om geen volledige informatie te verstrekken. Daarvoor verontschuldigt de bond zich bij de media en ook bij de sportliefhebbers”, aldus Sedivý, die Sadílek overigens vrijpleit. “Het ongeluk gebeurde in de vrije tijd van de speler, die hij zelf mocht invullen. Hij heeft teamregels noch andere interne afspraken overtreden.”

De Tsjechische bondscoach Ivan Hašek wilde voorafgaand aan de oefenwedstrijd tegen Noord-Macedonië niet ingaan op de oorzaak, maar erkende dat het wegvallen van Sadílek een harde klap was voor de selectie. “Toen hij wegging, hadden alle jongens tranen in hun ogen. Het spijt ons allemaal vreselijk. Jammer, hij keek uit naar het EK.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 EK 2024: De selecties van alle landen op een rij

Het EK gaat spoedig van start en dit zijn alle definitieve selecties van de EK-deelnemers.