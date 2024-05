EK 2024: De (voor)selecties van alle landen op een rij

Het Europees Kampioenschap gaat spoedig van start, dus beginnen de voorselecties en definitieve selecties van de deelnemers inmiddels binnen te druppelen. In dit artikel zet FCUpdate.nl alle bekendgemaakte selecties op een rij, zodat je in één oogopslag kunt zien welke spelers tot nu toe deel gaan nemen aan het Europees Kampioenschap.

Groep A: Duitsland

De Duitse voetbalbond maakte een deel van de selectie voor het toernooi in eigen land op ludieke wijze bekend. Zo werd de deelname van Antonio Rüdiger (Real Madrid) bevestigd door de favoriete kebabzaak van de verdediger, terwijl de selectie van Florian Wirtz (Bayer Leverkusen) door zangeres Nina Chuba tijdens een concert werd aangekondigd. Op 16 mei bracht Julian Nagelsmann de gehele Duitse voorselectie naar buiten, waar nog één speler van zal moeten afvallen. Grote afwezigen in de selectie zijn Mats Hummels (Borussia Dortmund) en Leon Goretzka (Bayern München).

Keepers: Oliver Baumann (TSG 1899 Hoffenheim), Manuel Neuer (Bayern München), Alexander Nübel (VfB Stuttgart), Marc-André ter Stegen (FC Barcelona)

Verdedigers: Waldemar Anton (VfB Stuttgart), Benjamin Henrichs (RB Leipzig), Joshua Kimmich (Bayern München), Robin Koch (Eintracht Frankfurt), Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart), David Raum (RB Leipzig), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen)

Middenvelders: Robert Andrich (Bayer Leverkusen), Chris Führich (VfB Stuttgart), Pascal Groß (Brighton & Hove Albion), Ilkay Gündogan (FC Barcelona), Toni Kroos (Real Madrid), Jamal Musiala (Bayern München), Aleksandar Pavlovic (Bayern München), Leroy Sané (Bayern München), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

Aanvallers: Maximilian Beier (TSG 1899 Hoffenheim), Niclas Füllkrug (Borussia Dortmund), Kai Havertz (Arsenal), Thomas Müller (Bayern München), Deniz Undav (VfB Stuttgart)

Groep A: Schotland

Nog niet bekend

Groep A: Hongarije

Hongarije was het eerste land dat de definitieve selectie voor het EK bekendmaakte. Dit deed bondscoach Marco Rossi precies een maand voor aanvang van het toernooi in Duitsland, dat op 14 juni van start gaat. De Hongaren openen het toernooi een dag later met een wedstrijd tegen Zwitserland. In de selectie van Hongarije is met voormalig AZ-speler Milos Kerkez één speler met een verleden in de Eredivisie opgenomen. Andere grote namen in de selectie zijn Dominic Szoboszlai (Liverpool), Péter Gulácsi en Willi Orbán (beiden RB Leipzig).

Keepers: Dénes Dibusz (Ferencváros), Péter Gulácsi (RB Leipzig), Péter Szappanos (Paks)

Verdedigers: Botond Balogh (Parma), Endre Botka (Ferencváros), Márton Dárdai (Hertha BSC), Attila Fiola (Fehérvár), Milos Kerkez (Bournemouth), Ádám Lang (Omonia), Zsolt Nagy (Puskás Akadémia), Loïc Négo (Le Havre), Willi Orbán (RB Leipzig), Attila Szalai (SC Freiburg)

Middenvelders: Bendegúz Bolla (Servette), Dániel Gazdag (Philadelphia Union), Krisztofer Horváth (Kecskemét), Mihály Kata (MTK Budapest), László Kleinheisler (Hajduk Split), Ádám Nagy (Spezia), András Schäfer (Union Berlin), Dominik Szoboszlai (Liverpool), Callum Styles (Sunderland)

Aanvallers: Martin Ádám (Ulsan HD), Kevin Csoboth (Ujpest), Roland Sallai (SC Freiburg), Barnabás Varga (Ferencváros)

Groep A: Zwitserland

De Zwitserse bondscoach Murat Yakin maakte op 17 mei de 38-koppige voorselectie van het Alpenland bekend. Met deze grote groep, waar spelers als Manuel Akanji (Manchester City), Gregor Kobel (Borussia Dortmund) en Granit Xhaka (Bayer Leverkusen) deel van uitmaken, gaan de Zwitsers zich voorbereiden op het EK. Op 7 juni zal Yakin zijn definitieve selectie bekendmaken.

Keepers: Marvin Keller (Winterthur), Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Pascal Loretz (Luzern), Yvon Mvogo (Lorient), Yann Sommer (Internazionale)

Verdedigers: Manuel Akanji (Manchester City), Aurèle Amenda (BSC Young Boys), Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach), Ulisses Garcia (Olympique Marseille), Albian Hajdari (FC Lugano), Kevin Mbabu (FC Augsburg), Bryan Okoh (Red Bull Salzburg), Becir Omeragic (Montpellier), Ricardo Rodriguez (Torino), Fabian Schär (Newcastle United), Leonidas Stergiou (VfB Stuttgart), Silvan Widmer (1. FSV Mainz 05), Cédric Zesiger (VfL Wolfsburg)

Middenvelders: Michel Aebischer (Bologna), Uran Bislimi (FC Lugano), Remo Freuler (Bologna), Ardon Jashari (FC Luzern), Fabian Rieder (Stade Rennais), Vincent Sierro (Toulouse FC), Xherdan Shaqiri (Chicago Fire), Filip Ugrinic (BSC Young Boys), Granit Xhaka (Bayer Leverkusen), Denis Zakaria (AS Monaco)

Aanvallers: Zeki Amdouni (Burnley), Breel Embolo (AS Monaco), Kwadwo Duah (Ludogorets), Joël Monteiro (BSC Young Boys), Dan Ndoye (Bologna), Noah Okafor (AC Milan), Renato Steffen (FC Lugano), Ruben Vargas (FC Augsburg), Andi Zeqiri (KRC Genk), Steven Zuber (AEK Athene)

Groep B: Spanje

Nog niet bekend

Groep B: Kroatië

In de Kroatische voorselectie vinden we drie Eredivisiespelers terug. Ajacieden Borna Sosa en Josip Sutalo en Feyenoorder Luka Ivanusec zijn door bondscoach Dalic Zlatko opgeroepen en staan op het lijstje met spelers dat indien fit hoe dan ook van de partij zijn op het EK. Daarnaast zal deze eindronde waarschijnlijk het laatste kunstje zijn van de 38-jarige baltovenaar Luka Modric (Real Madrid).

Keepers: Ivica Ivusic (Pafos), Nediljko Labrovic (Rijeka), Dominik Livakovic (Fenerbahçe)

Verdedigers: Martin Erlic (Sassuolo), Josko Gvardiol (Manchester City), Josip Juranovic (Union Berlin), Marin Pongracic (Lecce), Borna Sosa (Ajax), Josip Stanisic (Bayer Leverkusen), Josip Sutalo (Ajax), Domagoj Vida (AEK Athene)

Middenvelders: Martin Baturina (Dinamo Zagreb), Marcelo Brozovic (Al Nassr), Luka Ivanusec (Feyenoord), Mateo Kovacic (Manchester City), Lovro Majer (VfL Wolfsburg), Luka Modric (Real Madrid), Mario Pasalic (Atalanta), Luka Sucic (Red Bull Salzburg), Nikola Vlasic (Torino)

Aanvallers: Ante Budimir (Osasuna), Andrej Kramaric (TSG 1899 Hoffenheim), Marco Pasalic (Rijeka), Ivan Perisic (Hajduk Split), Bruno Petkovic (Dinamo Zagreb), Marko Pjaca (Rijeka)

Groep B: Italië

Nog niet bekend

Groep B: Albanië

Nog niet bekend

Groep C: Slovenië

Nog niet bekend

Groep C: Denemarken

Nog niet bekend

Groep C: Servië

Bondscoach Dragan Stojkovic heeft 35 spelers opgenomen in zijn voorselectie. Hij heeft onder anderen oud-Eredivisiespelers Uros Spajic, Nemanja Gudelj, Dusan Tadic en Filip Kostic hiervoor geselecteerd. Andere grote namen zijn Sergej Milinkovic Savic (Al Hilal), Dusan Vlahovic (Juventus), Aleksandar Mitrovic (Al Hilal) en Dorde Petrovic (Chelsea).

Keepers: Predag Rajkovic (RCD Mallorca), Vanja Milinkovic-Savic (Torino), Dorde Petrovic (Chelsea), Aleksandar Jovanovic (Partizan Belgrado)

Verdedigers: Nemanja Gudelj (Sevilla), Nikola Milenkovic (Fiorentina), Strahinja Pavlovic (Red Bull Salzburg), Filip Mladenovic (Panathinaikos), Milos Veljkovic (Werder Bremen), Uros Spajic (Rode Ster Belgrado), Srdan Babic (Spartak Moskou), Strahinja Erakovic (Zenit Sint Petersburg), Nemanja Stojic (TSC Backa Topola), Jan-Carlo Simic (AC Milan)

Middenvelders: Dusan Tadic (Fenerbache), Filip Kostic (Juventus), Sergej Milinkovic-Savic (Al Hilal), Nemanja Maksimovic (Getafe), Nemanja Radonjic (RCD Mallorca), Sasa Lukic (Fulham), Andrija Zivkovic (PAOK), Mijat Gacinovic (AEK Athene), Ivan Ilic (Torino), Srdan Mijailovic (Rode Ster Belgrado), Lazar Samardzic (Udinese), Sasa Zdjelar (CSKA Moskou), Veljko Birmancevic (Sparta Praag), Aleksander Cirkovic (TSC Backa Topola), Matija Gluscevic (Radnicki)

Aanvallers: Aleksandar Mitrovic (Al Hilal), Luka Jovic (AC Milan), Dusan Vlahovic (Juventus), Petar Ratkov (Red Bull Salzburg), Samed Bazdar (Partizan Belgrado), Mihailo Ivanovic (Vojvodina)

Groep C: Engeland

Nog niet bekend

Groep D: Polen

Nog niet bekend

Groep D: Nederland

Ronald Koeman maakte op 16 mei zijn dertigkoppige voorselectie voor het EK bekend. Daarop volgde enige verbazing in voetbalminnend Nederland, met name over het ontbreken van Joshua Zirkzee (Bologna) en Crysencio Summerville (Leeds United) en de selectie van Steven Bergwijn (Ajax) en Georginio Wijnaldum (Al-Ettifaq). De definitieve selectie van Oranje zal op 29 mei bekend worden gemaakt.

Keepers: Justin Bijlow (Feyenoord), Mark Flekken (Brentford), Bart Verbruggen (Brighton), Nick Olij (Sparta Rotterdam)

Verdedigers: Daley Blind (Girona), Virgil van Dijk (Liverpool), Stefan de Vrij (Internazionale), Nathan Aké (Manchester City), Matthijs de Ligt (Bayern München), Lutsharel Geertruida (Feyenoord), Micky van de Ven (Tottenham Hotspur), Ian Maatsen (Borussia Dortmund)

Middenvelders: Georginho Wijnaldum (Al-Ettifaq), Frenkie de Jong (FC Barcelona), Denzel Dumfries (Internazionale), Marten de Roon (Atalanta), Xavi Simons (RB Leipzig), Ryan Gravenberch (Liverpool), Tijjani Reijnders (AC Milan), Joey Veerman (PSV), Jerdy Schouten (PSV), Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen), Quinten Timber (Feyenoord)

Aanvallers: Memphis Depay (Atlético Madrid), Steven Bergwijn (Ajax), Wout Weghorst (TSG Hoffenheim), Donyell Malen (Borussia Dortmund), Cody Gakpo (Liverpool), Brian Brobbey (Ajax)

Groep D: Oostenrijk

Nog niet bekend

Groep D: Frankrijk

De tweede tegenstander van Oranje op het EK heeft ervoor gekozen om slechts 25 spelers op te nemen in de selectie. Dat is voor bondscoach Didier Deschamps voldoende om een gooi te doen naar de eindzege. Naast de supersterren als Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain) en Antoine Griezmann (Atlético Madrid) keren Ferland Mendy (Real Madrid) en N’Golo Kanté (Al-Ittihad) terug bij de selectie, nadat ze respectievelijk in maart 2021 en maart 2022 voor het laatst zijn opgeroepen. Talent Bradley Barcola (Paris Saint-Germain) debuteert in de selectie van Deschamps.

Keepers: Brice Samba (RC Lens), Mike Maignan (AC Milan), Alphonse Areola (West Ham United)

Verdedigers: Benjamin Pavard (Internazionale), Jonathan Clauss (RC Lens), Dayot Upamecano (Bayern München), Jules Koundé (FC Barcelona), William Saliba (Arsenal), Ferland Mendy (Real Madrid), Théo Hernandez (AC Milan), Ibrahima Konaté (Liverpool)

Middenvelders: Eduardo Camavinga (Real Madrid), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid), N'Golo Kanté (Al-Ittihad), Adrian Rabiot (Juventus), Warren Zaïre-Emery (Paris Saint-Germain) Youssouf Fofana (AS Monaco)

Aanvallers: Antoine Griezmann (Atlético Madrid), Olivier Giroud (AC Milan), Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain), Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain), Randal Kolo Muani (Paris Saint-Germain), Marcus Thuram (Inter Milan), Kingsley Coman (Bayern München), Bradley Barcola (Paris Saint-Germain)

Groep E: België

Nog niet bekend

Groep E: Slowakije

Nog niet bekend

Groep E: Roemenië

Nog niet bekend

Groep E: Oekraïne

Bij Oekraïne weinig poespas. De voltallige selectie voor het EK 2024 in Duitsland is inmiddels al bekendgemaakt. In een poule met Roemenië, België en Slowakije hadden de Oekraïners het zwaarder kunnen treffen. Desondanks zal het lastig genoeg worden om de groepsfase te overleven voor de mannen Serhiy Rebrov

Keepers: Heorhiy Bushchan (Dynamo Kiev), Anatoliy Trubin (Benfica), Andriy Lunin (Real Madrid)

Verdedigers: Yukhym Konoplya (Shakthar Donetsk), Bohdan Mykhaylichenko (Polissya Zhytomyr), Maksym Taloverov (LASK Linz), Illya Zabarnyi (Bournemouth), Vitaly Mykolenko (Everton), Valeriy Bondar (Shakthar Donetsk), Mykola Matviyenko (Shaktar Donetsk), Oleksandr Svatok (Dnipro)

Middenvelders: Serhiy Sydorchuk (KVC Westerlo), Taras Stepanenko (Shakthar Donetsk), Ruslan Malinovski (Genoa), Mykhaylo Mudryk (Chelsea), Volodymyr Brazhko (Dynamo Kiev), Viktor Tsychankov (Girona), Oleksandr Zinchenko (Arsenal), Mykola Shaparenko (Dynamo Kiev), Heorhiy Sudakov (Shakthar Donetsk)

Aanvallers: Andriy Yarmolenko (Dynamo Kiev), Roman Yaremchuk (Valencia CF), Artem Dovbyk (Girona), Oleksandr Zubkov (Shakthar Donetsk), Vladyslav (Dynamo Kiev)

Groep F: Turkije

Nog niet bekend

Groep F: Georgië

Nog niet bekend

Groep F: Portugal

Nog niet bekend

Groep F: Tsjechië

Nog niet bekend