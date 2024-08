UEFA bevestigt fout Red Bull Salzburg, dat sterspeler moet missen tegen FC Twente

is niet ingeschreven door Red Bull Salzburg voor de dubbele ontmoeting met FC Twente in de derde voorrondes van de Champions League, zo maakt de UEFA maandag bekend. De spits kan eventueel wel nog op de B-lijst worden geplaatst als hij daarvoor in aanmerking komt.

Zondagmiddag ontstond er behoorlijk wat onzekerheid over het feit of Konaté ingeschreven is door Red Bull Salzburg voor de wedstrijden tegen FC Twente. De UEFA deelde via de officiële website de spelerslijsten van beide clubs, waarop de Ivoriaanse spits ontbreekt. Een woordvoerder van de Oostenrijkers liet aan RTV Oost weten dat de rechtspoot wel gewoon is ingeschreven voor het treffen.

Inmiddels heeft de Europese voetbalbond bevestigd dat Konaté momenteel inderdaad niet is ingeschreven voor het treffen, zo meldt Sjors Grol van ESPN op X. De deadline voor de dubbele ontmoeting verstreek op donderdag 1 augustus, waardoor het voor de Oostenrijkers niet meer mogelijk is om de Ivoriaan in te schrijven.

Wat wel een optie kan zijn voor Salzburg, is Konaté op de B-lijst plaatsen. Daarvoor hebben de Oostenrijkers tot dinsdagochtend de tijd. Alle spelers die op deze lijst staan mogen gewoon in actie komen tijdens de dubbele ontmoeting. Overigens is de vraag in hoeverre de Ivoriaanse spits voldoet aan de eisen om op deze lijst gezet te mogen worden. Twente en Salzburg staan dinsdagavond om 20.45 uur tegenover elkaar in Oostenrijk.

UEFA bevestigt dat Salzburg-speler Karim Konaté momenteel niet is ingeschreven voor het duel met Twente. Ivoriaanse sterspeler scoorde 3 keer in de afgelopen 2 duels. Salzburg kan hem nog tot morgenochtend op de B-lijst zetten. Twijfelachtig of hij daarvoor voldoet aan de eisen — Sjors Grol (@sjorsgrol) August 5, 2024

