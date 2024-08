‘Haller-fout’ bij FC Twente-opponent? Sterspeler ontbreekt op spelerslijst UEFA, maar is wel degelijk ingeschreven

Het is niet duidelijk of FC Twente in het treffen met Red Bull Salzburg in de derde voorronde van de Champions League rekening moet houden met spits . Afgaande op de spelerslijst die de UEFA heeft gepubliceerd ontbreekt de Ivoriaanse sterspeler, de Oostenrijkse club meldt echter dat de twintigjarige topschutter gewoon ingeschreven staat.

De UEFA heeft via de officiële website de officiële spelerslijsten van zowel FC Twente als Red Bull Salzburg gedeeld. Bij die van de Oostenrijkers is te zien dat Pepijn Lijnders een 24-koppige selectie heeft ingediend. Daarop ontbreekt één naam: die van spits Konaté. Dat is hoogst opmerkelijk, aangezien de jonge Ivoriaan een van de uitblinkers is van Red Bull Salzburg.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Portugese arbiter fluit FC Twente bij terugkeer in Champions League

Konaté staat sinds twee jaar onder contract bij de Oostenrijkse topclub en speelde vooralsnog 49 officiële duels, waarin hij maar liefst 28 maal doeltreffend was. Daarnaast leverde hij ook nog eens negenmaal een assist.

Volgens FC Twente-watcher Tijmen van Wissing van RTV Oost is Konaté er in het tweeluik met de Tukkers ‘gewoon’ bij. De journalist had eerder vandaag contact met de woordvoerder van de Oostenrijkse club. “Je bedoelt Konaté. Ja, hij is natuurlijk door ons ingeschreven. Helaas kan ik niet zeggen waarom hij niet op de website van de UEFA staat”, luidde de reactie vanuit Oostenrijk.

LEES OOK: Theo Janssen sneert: ‘Bizar, daarom is FC Twente ook groter dan Ajax’

Vinkje vergeten bij Haller

Mocht Konaté daadwerkelijk niet ingeschreven staan bij Red Bull Salzburg, dan is het niet de eerste keer dat een club de mist in gaat met het inschrijven van een speler voor een Europees toernooi. Begin 2021 kon Ajax in de Europa League niet beschikken over Sébastien Haller door een administratieve fout. “Het is iets met computers. Vinkje aanzetten, uitzetten. Daar is het verkeerd gegaan”, klonk het toen vanuit Amsterdam.

Ajax hoopte destijds nog op clementie van de UEFA omtrent de winteraankoop van destijds. "Hij stond wel op de spelerslijst. Zo'n vinkje is een detail dat verkeerd is gegaan met hele grote consequenties. Dat voelt verkeerd." De Europese voetbalbond was onverbiddelijk en liet weten dat Haller niet in actie kon komen in het vervolg van de Europa League. Mocht Red Bull Salzburg dus het vinkje vergeten zijn bij Konaté, dan hoeft het waarschijnlijk dus niet op medewerking van de UEFA te rekenen.

Hij is er gewoon bij. Vanochtend contact gehad met woordvoerder van RB Salzburg inzake Konaté die niet op de lijst staat: "Ah, Sie meinen Konate! Ja, er wurde natürlich von uns gemeldet. Warum er auf der UEFA-Website nicht angeführt ist, kann ich leider nicht sagen." #fctwente — Tijmen van Wissing (@vanwissing) August 4, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Lijnders ziet ‘lastige’ loting voor Red Bull Salzburg en deelt complimenten uit aan FC Twente

Red Bull Salzburg-trainer Pepijn Lijnders reageert op de loting tegen FC Twente in de derde voorronde van de Champions League.