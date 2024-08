Portugese arbiter fluit FC Twente bij terugkeer in Champions League

De UEFA heeft bekendgemaakt wie de scheidsrechter is bij het duel tussen Red Bull Salzburg en FC Twente in de derde voorrondes van de Champions League. De Portugees António Nobre heeft de leiding over die wedstrijd.

Dinsdagavond is het zo ver voor FC Twente: de Tukkers spelen voor het eerst sinds seizoen 2011/12 een duel in de Champions League. In de derde voorrondes van het miljardenbal is het Oostenrijkse Red Bull Salzburg de tegenstander. De heenwedstrijd in Oostenrijk staat onder leiding van de Portugese scheidsrechter Nobre.

De arbiter van dinsdag had afgelopen seizoen 31 keer de leiding over duels in verschillende competities. Daarin deelde hij 173 keer een gele kaart uit, wat neerkomt op een gemiddelde van iets meer dan 5,5 per duel. Ook stuurde hij tien keer iemand met een tweede gele kaart van het veld, terwijl hij tien directe rode prenten uitdeelde. Vijftien keer legde hij de bal op de stip.

In Salzburg zal Nobre worden bijgestaan door Pedro Martins en Nelson Pereira. De vierde man is Ricardo Baixinho. Er zal dinsdagavond ook een VAR aanwezig zijn, die tevens Portugees is. De videoscheidsrechter is Tiago Martins, die wordt bijgestaan door Hugo Miguel.

