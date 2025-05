Man slaat vader Lang knock-out en belt later op met opvallende boodschap

Jeffrey Lang, de vader van , noemt de mishandeling waar hij slachtoffer van was een ‘laffe daad’. Hij heeft echter besloten om geen aangifte te doen, nadat de dader zijn excuses aanbood.

Maandag verscheen er op Dumpert een video van een jeugdwedstrijd bij amateurclub Alexandria'66, waarop te zien is dat een gefrustreerde toeschouwer het veld oploopt richting de scheidsrechter, Jeffrey Lang. Die probeert de toeschouwer weg te sturen en blaast op zijn fluitje, maar wordt alleen maar meer geïntimideerd. Uiteindelijk deelt de toeschouwer een klap uit, waarna Lang naar de grond gaat. Omstanders grijpen in en voeren de uitdeler van de klap weg, terwijl Lang op de grond blijft liggen. Na een halve minuut wordt de scheidsrechter weer omhoog gehesen door de omstanders. De dader zou lid zijn geweest van voetbalvereniging DCV uit Krimpen aan den IJssel.

Artikel gaat verder onder video

In een reactie op Instagram liet Lang al weten dat het gaat om een ‘oud filmpje’. “Maak je niet druk om mij mensen. Ik ben oké! Het is een oud filmpje, prima. Maar die Feyenoorders vonden het zo nodig om te posten, omdat ze op hun kloten hebben gehad.” Daarmee suggeereert hij dat de video is gepubliceerd naar aanleiding van de wedstrijd Feyenoord – PSV (2-3) op zondag, waarin zijn zoon tweemaal trefzeker was.

In een interview met het Algemeen Dagblad komt Jeffrey Lang nu met nadere toelichting. “Hij was het niet eens met een beslissing. Ik dacht: dat gaan we even uitpraten. Toen gaf hij me uit het niks een klap en ging ik out voor acht seconden.” Lang is zelf bokser en kan dus wel tegen een stootje. “Het is een laffe daad, maar die tik boeit me niks. Het gaat me om de kinderen. Die waren getraumatiseerd.”

De dader zocht daarna contact met Lang. “Hij heeft me de volgende dag netjes gebeld en wel duizend keer zijn excuses aangeboden. We hebben het netjes als twee mannen onder elkaar uitgepraat. Ik heb ook geen aangifte gedaan. Voor mij is het klaar zo. Nogmaals, het gaat me om de kinderen die zijn geschrokken.”

