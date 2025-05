Boscagli plots in verband gebracht met verrassende club

is bezig aan zijn laatste weken bij PSV. De verdediger was afgelopen zomer dichtbij een overstap naar Brighton & Hove Albion, maar PSV hield de transfer tegen. Boscagli loopt deze zomer uit zijn contract en wordt gelinkt aan een verrassende club.

Boscagli gaf recentelijk een interview aan ESPN, waarin hij vertelde dat hij boos was op PSV, omdat zijn transfer naar Engeland niet doorging: ''Mentaal was het erg zwaar. Ik was met mijn hoofd al ergens anders. Een nieuw avontuur, nieuwe club, nieuwe cultuur. Ik voelde aan alles dat ik er klaar voor was, maar uiteindelijk ben ik ook blij dat ik hier nog een jaar heb mogen spelen.''

Na dit seizoen vertrekt de in Monaco geboren verdediger dus alsnog bij PSV. Een transfervrije speler met veel ervaring is logischerwijs een interessante optie voor Europese clubs. Volgens Footmercato staat Boscagli dan ook op een lijstje van Olympique Marseille. Andere namen die genoemd worden, zijn Jakub Kiwior (Arsenal), Aymeric Laporte (Al Nassr) en Ramy Bensebaini (Dortmund).

Dat Boscagli gelinkt wordt aan Marseille is verrassend, want de PSV’er zou ‘geen prioriteit’ geven aan een terugkeer naar de Ligue 1. In gesprek met De Telegraaf wijdde hij uit over de aankomende zomer: “Ik wil de best mogelijke beslissing nemen voor mijn toekomst. Ik denk niet dat ik zal terugkeren in de Franse competitie. Op dit moment richt ik me nog op een nieuw buitenlands avontuur, maar je weet natuurlijk nooit hoe het loopt. In juni wil ik een beslissing nemen”, zo klonk het.

