Vader Noa Lang reageert op mishandeling en wijst naar Feyenoord-fans

De vader van roept de buitenwereld op om zich over hem geen zorgen te maken, nadat hij slachtoffer was van mishandeling op een voetbalveld. Volgens Jeffrey Lang gaat het om een oud filmpje, dat is verspreid door Feyenoord-aanhangers.

Maandag verscheen er op Dumpert een video van een jeugdwedstrijd bij amateurclub Alexandria'66, waarop te zien is dat een gefrustreerde toeschouwer het veld oploopt, richting de scheidsrechter, Jeffrey Lang. De scheidsrechter probeert de toeschouwer weg te sturen en blaast op zijn fluitje, maar wordt alleen maar meer geïntimideerd. Uiteindelijk deelt de toeschouwer een klap uit, waarna de scheidsrechter naar de grond gaat. Omstanders grijpen in en voeren de uitdeler van de klap weg, terwijl Lang op de grond blijft liggen. Na een halve minuut wordt de scheidsrechter weer omhoog gehesen door de omstanders.

In een video op het Instagram-kanaal van zijn eigen sportschool reageert Lang. “Maak je niet druk om mij mensen. Ik ben oké! Het is een oud filmpje, prima. Maar die Feyenoorders vonden het zo nodig om te posten, omdat ze op hun kloten hebben gehad.” Daarmee suggeereert hij dat de video is gepubliceerd naar aanleiding van de wedstrijd Feyenoord – PSV (2-3) op zondag, waarin zijn zoon tweemaal trefzeker was.

Het bestuur van Alexandria'66 heeft inmiddels op de eigen website gereageerd op de beelden. "De beelden zijn schokkend", schrijft bestuurslid waarden en normen Rob de Vries van de Rotterdamse amateurclub. "Wij hechten eraan met klem te delen, dat ons bestuur tot aan het verschijnen van de beelden (hier lijkt het woord 'niet' te ontbreken, red.) wist, dat zich een incident had voorgedaan. Wij zijn niet op de hoogte gesteld van de details. Dat sprake is van een buitengewoon ernstig incident, wordt nu door de beelden bevestigd. In het belang van deze zaak, en meer bijzonder het slachtoffer onthouden wij ons verder van commentaar", aldus De Vries.

