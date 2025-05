Perez: 'Zó gruwelijk, het is net een sniper van 1200 meter'

zorgde volgens Kenneth Perez voor een van de hoogtepunten van het Eredivisie-weekend. De aanvallende middenvelder van FC Twente leverde een prachtige assist af op in de gewonnen wedstrijd tegen FC Utrecht (2-0).

Steijn bereikte Vlap na twintig minuten spelen met een prachtige lange bal vanaf de zijlijn, iets over de middenlijn. Daarna nam Vlap de bal behendig aan in het strafschopgebied en rondde hij beheerst af. De treffer van Vlap werd door ESPN genomineerd als doelpunt van de week, evenals de doelpunten van Mitchell van Bergen (Almere City – Sparta Rotterdam) en Sontje Hansen (Ajax – NEC). Perez krijgt de vraag of hij kiest voor Vlap, Van Bergen of Hansen. “Ik kies voor Steijn”, luidt zijn antwoord. “Die pass is zó weergaloos, zó gruwelijk. Het is echt zó’n mooie pass. Die moet in alle facetten precies zijn, en dat is die. De aanname en afronding is mooi, daar niet van, maar wat een pass.”

In Dit was het Weekend legt Perez uit wat de assist van Steijn zo indrukwekkend maakte. “Hij speelt de bal vanaf de middenlijn. De bal moet eerst om één speler heen gaan (Adrian Blake, red.) en daarna over drie spelers. Hij moet precies op de juiste plek vallen, zodat Vlap niet buitenspel is of dat hij te vroeg of te laat is. Uit stand! Ik vind het echt geweldig.” Collega-analist Karim El Ahmadi staat toch stil bij de afwerking van Vlap: “Iedereen zou die bal van z’n voet laten afspringen, maar Vlap neemt ‘m heel zacht aan met de binnenkant. Echt heel knap.” Perez antwoordt: “Ik zeg ook niet dat dat niet mooi is, maar het kan alleen maar dankzij de pass. Hier moet alles goed vallen. De wind moet precies goed staan… Het is net een sniper van 1200 meter, of wat ze ook kunnen doen. Alles klopt precies.”

Steijn geeft credits aan Vlap

Steijn gaf in een duo-interview met Vlap vooral de credits aan zijn teamgenoot. “Het was een goede pass, ja. Ik vind het vooral mooi dat hij eerst nog kijkt naar de keeper en dan de bal controleert. Het is nog niet zo makkelijk, want je moet de bal inschatten, in de loop aannemen en scoren. Ik was blij dat hij binnenviel, alle credits naar Vlappie.” Zelf spreekt Vlap van een ‘hele knappe goal’. “Technisch was het een goede goal. Ik denk ook dat hij moeilijker is dan hij lijkt. De tijd tussen de keeper en de bal is heel kort, dus ik moet snel handelen. Hij valt precies goed, dus dat is lekker.”

Vlap maakte zijn vierde doelpunt van het seizoen. Hij komt daarmee niet in de buurt van Steijn, die er al 24 in heeft liggen en afstevent op de topscorerstitel van de Eredivisie. “Ik ben er wel jaloers op hoor. Ik dacht altijd dat ik wel aardig kon afwerken, maar als ik Sem zie dan heeft hij wel een hele grote kwaliteit”, erkent Vlap. “Hij zit soms helemaal niet in de wedstrijd, maar als je een bal voor jekkert, dan jankt hij hem weer binnen. Dat is een hele grote kwaliteit en dat is waarom een club als Feyenoord hem wil hebben.” Feyenoord maakte reeds bekend dat Steijn vanaf volgend seizoen in De Kuip voetbalt.

