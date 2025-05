Ten Hag is als trainer terug in Nederland en staat open voor Eredivisie-club

Erik ten Hag had zaterdag de leiding over FC Twente All Stars. Op het sportpark van SDC'12 in Denekamp stonden publiekslievelingen als Jeroen Heubach, Douglas en de pas toegetreden Wout Brama op het veld tegen de ex-profs van Schalke 04. Is het een voorbode van een mogelijk trainerschap van Ten Hag bij FC Twente?

Ten Hag was trainer van Go Ahead Eagles, Bayern München II, FC Utrecht, Ajax en Manchester United. In gesprek met Oost sluit hij niet uit dat FC Twente ooit aan dat cv wordt toegevoegd. “Ach, je weet het nooit. Je weet nooit wat het leven je brengt. Ze hebben nu in ieder geval een prima trainer, en ik vind dit gewoon leuk om te doen, met de jongens waar ik een band mee heb.”

Ten Hag is nu in ieder geval één wedstrijd trainer van Twente geweest. “Is het toch nog gelukt”, lacht hij. “Ik heb er al heel wat gedaan, in diverse functies. Als speler, als hoofd opleiding, als trainer van diverse elftallen, als assistent-trainer. En dit was ook heel leuk om te doen, het trainen van de All Stars van FC Twente.”

De wedstrijd vond zaterdagavond plaats voor het oog van zo'n 1300 toeschouwers. Het duel eindigde in 0-0. "Het is mooi om met die gasten die je lang niet gezien hebt hier te zijn. Je hebt met iedereen een verschillende verbinding. Met sommigen heb je zelf nog gespeeld, ben je trainer van geweest en sommigen heb je zelf nog gesupport. Het is leuk om dit te beleven", zei Ten Hag na afloop op de website van Twente.

Momenteel wordt de Nederlandse oefenmeester vooral met Bayer Leverkusen in verband gebracht. Vorige week wist het Duitse Sky te melden dat hij concrete gesprekken heeft gevoerd met de onttroonde kampioen van Duitsland. Ook Ajax-trainer Francesco Farioli wordt gelinkt aan Die Werkself.

