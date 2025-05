Amateurdoelman dwingt via TikTok Eredivisie-transfer af

De Tilburgse doelman Yannick de Jong, spelend voor amateurvereniging sc 't Zand, heeft een transfer afgedwongen naar de Onder 21-ploeg van FC Twente/Heracles. Deze overstap is niet tot gang gekomen via de gebruikelijke weg, door middel van scouting, maar met TikTok als springplank.

Net als iedere jonge jongen had ook De Jong de droom om profvoetballer te worden. Via TikTok waagde de achttien Tilburger met de serie 'It's Never Too Late' een laatste poging. Met deze serie hoopt hij ook anderen te kunnen inspireren. "Ik doe het voor hen die mijn verhaal willen horen en een extra zetje nodig hebben in het bereiken van hun dromen", liet hij begin april weten tegenover het Brabants Dagblad.

Voor De Jong heeft het in ieder geval zijn vruchten afgeworpen. Op tweede paasdag kwam de jonge doelman voor zijn club nog in actie in de halve finale van de districtsbeker tegen Halsteren, de volgende dag mocht hij een stage afwerken bij de FC Twente/Heracles Academie. "Ik moest al om half vijf mijn nest uit en richting Twente, maar de stage verliep goed", verklapt hij in gesprek met het Brabants Dagblad.

Ontwikkelingstraject voor De Jong

De Tukkers hebben De Jong zelfs een ontwikkelingstraject voorgeschoteld. Hij krijgt één jaar de kans om zich te bewijzen bij de Onder 21-ploeg van de gezamenlijke jeugdopleiding van FC Twente en Heracles Almelo, dat uitkomt op het hoogste beloftenniveau in Nederland. "Ik wilde mijn spullen inleveren bij de jeugdcoördinator, maar hij zei: houd maar bij je. Wij willen jou nog vaker zien."

Het is de bedoeling dat De Jong aansluit als 'ontwikkelingskeeper' bij de beloftenploeg van de Eredivisionisten, waarna na een jaar wordt gekeken of hij mag blijven of dat er gezocht wordt naar een andere profclub. "Het klinkt bijna te mooi om waar te zijn, maar het begint nu langzaam in te dalen. Ik ben een paar keer door het huis gestuiterd”, vertelt hij lachend. "Dat er in een jaar tijd zoveel kan veranderen door de juiste mentaliteit te tonen en niet op te geven...”

Roda JC en FC Eindhoven ook geïnteresseerd in De Jong

"Ik moet nu nog harder werken om bij Twente te mogen blijven. Dat shirtje wat ik hier heb liggen, mag ik straks elke dag aan. Het is God’s plan", aldus De Jong, die zich ook mocht verheugen op de interesse van Roda JC en FC Eindhoven. Een stage bij laatstgenoemde heeft hij inmiddels afgezegd. "Zij zochten een keeper voor de basis, maar tegen Twente/Heracles kun je geen nee zeggen. Ik ben leergierig en wil gewoon weten waar ik over een jaar sta. Of ik weleens in De Grolsch Veste ben geweest? Nog nooit, maar ik hoop daar op den duur natuurlijk wel een keer te staan", besluit hij enthousiast.