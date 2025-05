Steijn reageert voor het eerst op transfer naar Feyenoord: 'Dat is heel gaaf'

heeft zondagmiddag voor het eerst gereageerd op zijn recordtransfer naar Feyenoord. De middenvelder van FC Twente, die met 24 treffers de topscorersranglijst in de Eredivisie aanvoert, is blij dat er nu duidelijkheid is over zijn toekomst.

Feyenoord maakte deze week de komst van Steijn officieel bekend. Hij stapt na dit seizoen over van FC Twente naar Feyenoord. Zondagochtend liet technisch directeur Arnold Bruggink van FC Twente weten dat de transfersom 'meer is dan tien miljoen euro'. Volgens eerdere mediaberichtgeving gaat het om een vaste som van elf miljoen euro, die via bonussen kan oplopen tot een bedrag in de buurt van dertien miljoen euro.

Artikel gaat verder onder video

Na een periode van speculaties is daarmee de kogel nu definitief door de kerk. "Het is alleen maar fijn voor iedereen dat het nu duidelijk is wat ik ga doen volgend seizoen", aldus Steijn voor de camera van ESPN. "Dus nu kan ik me volle bak focussen op de komende wedstrijden." Voor FC Twente staan er nog drie wedstrijden op het programma, waarna de play-offs om Europees voetbal wachten.

LEES OOK: Van Hooijdonk: 'Steijn mist één ding in het moderne topvoetbal'

De recordtransfer zorgt voor veel reacties, en volgens Steijn zijn deze voornamelijk positief. "Iedereen vindt het heel leuk", vertelt hij. "Twente gunt het me ook heel erg, dus dat geeft me alleen maar een goed gevoel. Daarom wil ik er hier ook een fantastisch einde van maken. Ik heb in ieder geval een warm welkom gehad in Rotterdam. De reacties geven vertrouwen en ik heb zelf ook vertrouwen dat ik daar mijn doelpunten ga maken en het goed ga doen. Anders heeft het niet heel veel nut om die stap te maken."

Bij FC Twente laat Steijn zien over een alleraardigst neusje voor de goal te beschikken. Afgelopen seizoen maakte de middenvelder zeventien treffers in de competitie, deze jaargang staat de teller al op 24. Steijn denkt ook dat hij bij Feyenoord tot veel doelpunten zal komen. "Laten we het hopen. Ik ben in superblij dat ik die stap heb gezet en dat ik vertrouwen krijg van iedereen. Het wordt heel veel gedeeld, dat is heel gaaf", is de Hagenaar enthousiast.

LEES OOK: 'Ik ben ervan overtuigd dat Steijn het ook in De Kuip gaat laten zien'

Steijn past naar eigen zeggen goed bij Feyenoord

Feyenoord is Steijn in ieder geval op zijn lijf geschreven, zo verwacht hij zelf. "Ik ben een speler die goed bij club past, denk ik", reageert hij tegenover Rijnmond. "In de speelwijze, in zoals ik ben als persoon en ik kom daarnaast uit de regio. Daarom denk ik dat we een goede match zijn. Ik zie Feyenoord ook al een tijdje als een stap omhoog en ben gewoon heel blij met deze overstap."

Steijn plant zijn carrière bewust en had voor zichzelf al besloten om eerst nog een stap naar de Nederlandse top te maken, alvorens de sprong in het diepe te maken met een buitenlandse transfer. De keuze voor Feyenoord maakte Steijn samen met zijn vader Maurice. "Wij zagen Feyenoord gelijk als een stap die we wilden zetten. Dat hadden we ook al besproken, voordat de club zich meldde."

