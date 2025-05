'Topkandidaat' Ten Hag voert 'concrete gesprekken' over nieuwe trainersfunctie

Erik ten Hag is nog altijd een serieuze kandidaat om trainer te worden van Bayer Leverkusen. Dat meldt Florian Plettenberg van het Duitse Sky Sport. Volgens de journalist hebben er inmiddels concrete gesprekken plaatsgevonden tussen de Duitse club, Ten Hag en zijn management.

Ten Hag is clubloos nadat hij in november vorig jaar werd ontslagen bij Manchester United vanwege tegenvallende prestaties. Bij de podcast SEG Stories liet de voormalig oefenmeester van Ajax al weten dit seizoen niet meer aan de slag te gaan als trainer. "Ik heb voor mezelf vastgesteld dat ik tot 1 juli sowieso niks meer ga doen."

Voor komend seizoen ligt er dus mogelijk wel weer een nieuwe uitdaging voor Ten Hag in het verschiet. De Haaksbergenaar kan namelijk terugkeren in Duitsland, waar hij eerder werkzaam was als trainer van Bayern München II. Plettenberg meldt op X dat de Nederlandse trainer een 'serieuze kandidaat' is voor Bayer Leverkusen. Er zouden zelfs al concrete gesprekken hebben plaatsgevonden met Ten Hag en zijn management.

Er staan ook andere kandidaten op de lijst bij Leverkusen, zo werd Ajax-trainer Francesco Farioli ook al in verband gebracht met Die Werkself. Ten Hag is echter een van de 'topkandidaten' voor de trainersfunctie bij de Duitse kampioen van vorig seizoen. Er is wel één kanttekening, zo schetst Plettenberg: het is afhankelijk van het feit of Xabi Alonso komende zomer naar Rel Madrid vertrekt.

De voormalig middenvelder van onder meer Liverpool, en dus Real Madrid, is in beeld bij De Koninklijke om Carlo Ancelotti op te volgen. De Italiaanse oefenmeester van de Madrilenen lijkt komende zomer te vertrekken bij de Spaanse grootmacht. Ancelotti wordt onder meer genoemd als bondscoach van Brazilië.

