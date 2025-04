Duidelijkheid over aanwezigheid Erik ten Hag bij AS Roma

Erik ten Hag dook afgelopen zondag plotseling op in Italië, waar hij de Serie A-wedstrijd tussen AS Roma en Juventus bijwoonde. De werkloze trainer wordt daardoor gezien als kandidaat voor het binnenkort vacante hoofdtrainerschap van de Romeinen, maar niets is minder waar, zo meldt transferjournalist Mounir Boualin van SoccerNews.

Ten Hag werd eind oktober ontslagen door Manchester United en lijkt met ingang van aankomend seizoen een nieuw avontuur aan te zullen gaan. Afgelopen weekend dook de trainer op in Rome, waar AS Roma met 1-1 gelijkspeelde tegen het Juventus van invaller Teun Koopmeiners. De Romeinse club zette eerder dit seizoen al twee trainers op straat: clubicoon Daniele De Rossi en de Kroaat Ivan Juric. Momenteel wordt de club gecoacht door Claudio Ranieri, die terugkeerde uit zijn pensioen om zijn oude liefde uit de brand te helpen.

LEES OOK: Johan Derksen raadt Erik ten Hag overstap af: ‘Zou echt naïef zijn’

Ranieri heeft vanaf het begin al gezegd dat hij na dit seizoen weer plaats zal maken voor een nieuwe hoofdtrainer, maar dat wordt volgens Boualin níet Ten Hag. Italiaanse bronnen melden de transferjournalist dat Ten Hag op uitnodiging van zijn voormalig Ajax-pupil Devyne Rensch (die 90 minuten op de bank zat) aanwezig was in het Stadio Olimpico, ook zaakwaarnemer Mohammed Salem bezweert dat er 'geen bijzondere reden' is voor het bezoek van Ten Hag aan Rome.

Wie wordt het dan wél?

In een interview met de krant Il Messaggero zegt Ranieri dat AS Roma dichtbij het aanstellen van een nieuwe hoofdtrainer is. De ervaren coach sluit in ieder geval uit dat Gian Piero Gasperini (Atalanta Bergamo) kandidaat is voor de functie. Voormalig AS Roma-aanvaller Antonio Cassano hoopt dat de club in zee gaat met Antonio Conte, die momenteel aan het roer staat bij Napoli. De oud-trainer van onder meer Juventus en Chelsea is volgens Cassano niet blij dat zijn huidige club afgelopen zomer afscheid nam van sterspeler Kvicha Kvaratskhelia en zou daarom na één seizoen alweer willen vertrekken bij de Zuid-Italiaanse club.

