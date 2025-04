Johan Derksen raadt Erik ten Hag overstap af: ‘Zou echt naïef zijn’

Johan Derksen zou het Erik ten Hag niet aanraden om trainer te worden in de Italiaanse competitie. Bij Vandaag Inside reageert de Snor op beelden van Ten Hag, die aanwezig was bij een Serie A-wedstrijd.

Zondag draaide de speculatiemolen op volle toeren toen Ten Hag gespot werd op de tribune bij AS Roma - Juventus (1-1). Claudio Ranieri, de huidige trainer van Roma, houdt er na dit seizoen mee op en Ten Hag is sinds zijn ontslag bij Manchester United in oktober nog altijd clubloos. De oud-Ajax-trainer was op uitnodiging in het Stadio Olimpico, maar over verdere gesprekken is niets bekend.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Ten Hag benaderde Ajax-talent om naar Man United te komen

Ook bij Vandaag Inside is het bezoek van Ten Hag aan Rome onderwerp van gesprek: “In Italië willen ze Erik ten Hag hebben. Zou dat serieus zijn, bij AS Roma?”, vraagt Wilfred Genee. Derksen hoopt van niet: “Dat zou echt naïef zijn, als hij daar naartoe zou gaan. Kijk, in Nederland verstaan ze hem al moeilijk, de spelers. Maar in Italië verstaan ze hem helemaal niet, hè.”

Valentijn Driessen kijkt heel anders naar een eventuele overstap: “Dit zou toch geweldig zijn, man. Als hij naar Italië zou gaan.” Verbaasd vraagt Genee of Driessen het meent. “Dat is toch top-tv?”, antwoordt de Telegraaf-journalist. Derksen blijft bij zijn punt en ziet geen match: “Dat vind je toch niet leuk, om daar te werken? Je weet dat iedere wedstrijd 1-1 of 1-0 wordt. Ik vind het Italiaanse voetbal geen reet aan.” Driessen begrijpt Derksen, maar zou een Italiaanse periode voor Ten Hag toch graag zien gebeuren: “Nee, maar het is hetzelfde als Louis van Gaal in Engeland. Dat was toch ook gewoon geweldig theater?”

➡️ Meer nieuws over Johan Derksen

👉 Johan Derksen weet wie de nieuwe trainer van NEC moet worden. "Als hij heeft geleerd van zijn fouten." 🔗

👉 Een opmerkelijke onthulling van Johan Derksen over Donny Huijsen, de vader van Spaans international Dean Huijsen. 🔗

👉 Bargast Roger Derikx maakt een gevatte opmerking richting Wilfred Genee, waarvoor hij een daverend applaus krijgt. 🔗

👉 Een oud-international van het Nederlands elftal beveiligt de studio van Vandaag Inside, zo onthult Johan Derksen. 🔗

👉 Johan Derksen claimt dat hij het bed gedeeld heeft met een BN'er. Tafelgenoten René van der Gijp en Hélène Hendriks komen niet meer bij van het lachen. 🔗