Tafel Vandaag Inside lacht Jan van Halst uit: 'Slap gelul van omhooggevallen leeghoofd'

De heren van Vandaag Inside hebben maandagavond flink moeten lachen om de teksten van Jan van Halst. Het voormalig directielid van FC Twente en Ajax sloeg bij Omroep Max bijzondere teksten uit.

Tijdens de uitzending van maandag begint Valentijn Driessen over iemand waar hij zich enorm aan gestoord heeft: Van Halst. "Hij spreekt alleen nog maar met marketingtermen. Hij haalt ze uit boeken en dan gaat-ie babbelen. Dit kan gewoon niet, werkelijk waar." Vervolgens wordt het betreffende fragment ingestart.

Artikel gaat verder onder video

Van Halst neemt tijdens een radio-uitzending bij Omroep Max het woord en vertelt hoe zijn denkproces in elkaar steekt. "Welke gedachten krijg ik bij een bepaalde gebeurtenis, en dan doorkrijgen: in welke cirkel plaats ik deze gebeurtenis. In cirkel één zitten mijn naasten, die heb ik in de loop der jaren enorm opgeruimd. Heel veel mensen willen in die eerste cirkel terechtkomen. Dat laat ik niet meer toe. Cirkel twee is half-half. Cirkel drie maken wel onderdeel uit van je leven: media, social media. Die raken mij niet, nooit meer. Soms besef ik: ze proberen in cirkel een te komen. In mijn hoofd verplaats ik ze dan naar de derde cirkel."

LEES OOK: Driessen stelt wanhopende Ajax-fans gerust: ‘Gaat gewoon niet gebeuren’

Nadat de video met de opmerkelijke teksten is afgelopen, moeten de heren aan tafel lachen. "Er is ook niemand die in cirkel een wil bij Jan van Halst", stelt Driessen, waarop René van der Gijp zegt: "Jan maakt het ook te moeilijk." Derksen vindt dat de presentatrice van dienst veel meer kritische vragen had moeten stellen, in plaats van mee te gaan in deze monoloog en gedachtengang. Dan zegt Driessen: "Die vrouw die hem interviewde zat echt met een nat broekje, die vond alles geweldig aan Jan." Van der Gijp stelt vervolgens dat de dame in kwestie nu in cirkel een bij Jan zit, waarna iedereen in lachen uitbarst.

Presentator Wilfred Genee vraagt dan waarom Driessen en Derksen zo'n hekel hebben aan Van Halst. De journalist van De Telegraaf reageert: "Ik heb geen hekel aan die man, maar ik heb een hekel aan gelul, in dit geval slap gelul." Derksen doet er nog een schep bovenop: "Het is een omhooggevallen leeghoofd. Hij blaast zijn ego altijd heel erg op, maar heeft nog nooit wat waargemaakt."

