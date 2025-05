Vrouw Van der Gijp nagelt 8 mensen genadeloos aan schandpaal

Minouche van der Gijp, de vrouw van Vandaag Inside-analist René van der Gijp, heeft acht personen aan de schandpaal genageld. Ze deelt op Instagram privéberichten die ze ontving van de acht ‘toetsenbordstrijders’, die reageerden op haar publicaties over de strijd tussen Israël en de Palestijnen.

“We hebben weer een paar toetsenbordstrijders uitgelicht”, schrijft Minouche van der Gijp op Instagram Stories, voordat ze de privéberichten deelt. Ze toont ook de foto en gebruikersnaam van de personen. In een van de berichten wordt Minouche een ‘antisemiet’ genoemd. “Ik snap wel dat René niet meer met zo’n vrouw wil samenwonen.” Een ander beticht haar van het verspreiden van ‘Hamas-propaganda’.

Na een bericht over een reis die Van der Gijp organiseert naar Marrakech – ze werkt als travelarchitect – schrijft iemand: “Nou meid, neem die vlucht met je mannetje, jullie zullen beiden niet gemist worden in Nederland.”

Van der Gijp deelt daarna een video van jonge kinderen, toen nog levend, die inmiddels overleden zouden zijn door de Israëlische oorlogsdaden. “Eigenlijk moeten we er maar een beetje medelijden mee hebben en die mensen wat extra liefde geven. Ze hebben het hard nodig. Want je hebt geen menselijk bot in je lichaam als je deze beelden niet vreselijk vindt.”

Minouche van der Gijp reageert op verwijt over antisemitisme

Van der Gijp schrijft in een ander bericht: “Al die terugblikken de afgelopen dagen van de Tweede Wereldoorlog. Uitgemergelde mensen in vernietigingskampen. En je durft dan nog te zeggen: ‘Ja maar Hamas’, of ‘ja maar 7 oktober’. En je ziet het op je beeldscherm hè, die uitgemergelde kinderen in Gaza… die geen kant op kunnen… niet zeggen dat je het niet weet! Dan ben je voor mij een laffe toeschouwer! Niks meer dan de mensen die in 1940–1945 achter het gordijn stonden te kijken en niks deden toen mensen weggevoerd werden. Er is geen enkel excuus om je niet uit te spreken. Er is geen enkel excuus om niets te doen.”

De vrouw van oud-voetballer René van der Gijp wil tot slot nog één verwijt ontkrachten. “En voor alle Joodse mensen die me hatelijke berichten sturen dat ik een antisemiet ben: let op je woorden. Als ik in 1940–1945 had geleefd had ik voor jullie net zo hard strijd gevoerd. Ik was niet achter een gordijn blijven staan.”

Minouche is al langere tijd kritisch op de harde Israëlische militaire acties. Toen voormalig strafrechtadvocaat Bram Moszkowicz vorige week aan tafel bij Vandaag Inside het optreden van Israël verdedigde, riep Minouche op om hem nooit meer uit te nodigen.

