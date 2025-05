Albert Verlinde reageert op roddelblad bij Vandaag Inside: 'Pittig'

Albert Verlinde reageert in Vandaag Inside op de cover van weekblad Weekend, waarop staat dat het programma hem ‘sloopt’. Verlinde zou ‘kapot’ zijn omdat hij in twee avonden, twee keer te gast was als invaller.

Presentator Wilfred Genee refereert aan de cover van Weekend: “Albert, je maakt een vitale indruk, maar je schijnt kapot te zijn.” “Ja, ik ben kapot”, lacht de voormalig roddelkoning. “Ik las het ook vandaag.” Verlinde vertelt dat er een groot artikel in de Weekend staat, waarin hij ‘niet meer kan’, na twee dagen achter elkaar te gast te zijn geweest bij Vandaag Inside. Verlinde is op de woensdagavond de vaste vervanger van René van der Gijp, maar moest onlangs Johan Derksen vervangen, omdat hij zijn vrouw naar het ziekenhuis moest.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Knoester moet vrezen na uitingen over Nijhuis in VI: 'Denk dat dit je laatste avond was'

Verlinde legt uit hoe hij op de cover van het roddelblad is beland. “Ze vroegen: ‘Heb je het leuk bij Vandaag Inside?’ Ik zei: ‘Ik heb het hartstikke leuk, maar ik heb steeds gezegd: één keer per week vind ik leuk.’” De 64-jarige theaterproducent vond het inderdaad ‘pittig’ om Derksen te vervangen: “Ik ben echt de hele dag bezig met de krant te lezen en programma’s te kijken. Je wil wel hier beslagen ten ijs komen.”

“Ik vind het oprecht hartstikke leuk”, gaat Verlinde verder. “Maar, het gaat goed met me. Echt waar, ik vind het een feestje op hier iedere woensdag naartoe te gaan. De kijker niet, maar ik heb het buitengewoon naar mijn zin. Dus dat is leuk”, aldus een glimlachende Verlinde.

Derksen is het eens met zijn eenmalige vervanger: “Toen wij begonnen aan dit avontuur zei John de Mol: ‘Realiseer je, als je een dagelijkse talkshow hebt, sta je de hele dag aan.’ Dat is ook echt zo gebleken. Je slaat geen nieuwsbulletins over, je leest alle kranten. Daarom is het als je vrij bent, echt heerlijk”, zo klinkt het.

