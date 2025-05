Knoester moet vrezen na uitingen over Nijhuis in VI: 'Denk dat dit je laatste avond was'

Job Knoester heeft dinsdagavond steun betuigd aan Bas Nijhuis, die tijdens Go Ahead Eagles - AZ (0-3) in de laatste minuut rood gaf aan . De advocaat vindt echter aan de Vandaag Inside-tafel weinig medestanders en krijgt dat te horen van Johan Derksen.

"Bas is natuurlijk door Johan heel erg in zichzelf gaan geloven. Johan heeft hem op een roze wolk neergezet." Dan gaat Knoester zich ermee bemoeien. "Ik was het er totaal niet mee eens. Ik vond het een duidelijke rode kaart. Hij raakte de bal niet, het was een idiote sliding op dat moment." Presentator Wilfred Genee sluit zich daarbij aan, maar René van der Gijp en Derksen weten niet wat ze horen.

Artikel gaat verder onder video

"Job, Job, Job", begint De Snor meer een ietwat neerbuigende toon. "Vertel me nou niks over slidings. Ik was een hele middelmatige voetballer, maar de sliding beheerste ik redelijk. Hij (Goes, red.) gaat er voorlangs en bal komt dan tussen zijn benen dan achter hem terecht." Van der Gijp vindt het een 'typisch Engelse tackle'. "Eigenlijk gooit hij zich er gewoon voor. Kijk nou waar hij zijn benen heeft, hij kan hem toch niet blesseren?" Knoester blijft volhouden en denkt dat Enric Llansana, slachtoffer van de tackle, 'blij mag zijn dat hij zijn been niet breekt'.

LEES OOK: Witte rook op komst: 'Tweede Feyenoord-versterking na verbeterde miljoenenaanbieding'

Genee voelt de bui al hangen en denkt dat deze uitspraken Knoester duur komen te staan. "Ik denk dat dit je laatste avond is, Job", zegt de presentator met een lach. Derksen doet daar nog een schepje bovenop. "Ik heb mijn beslissing al genomen." Genee weet hoe deze avond voor Knoester afloopt. "Afschminken, envelopje mee en dat was hem wel."

