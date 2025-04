Johan Derksen geeft uitleg over afwezigheid bij Vandaag Inside

Johan Derksen heeft woensdagavond bij Vandaag Inside uitgelegd waarom hij dinsdagavond afwezig was. Derksen moest dinsdag namelijk met zijn vrouw naar het ziekenhuis en daar bleek dat ze haar heup gebroken had.

Tijdens het programma vertelt Derksen dat hij dinsdag een 'hele hectische dag' had. "Ik zat koffie te drinken met mijn vrouw en die had pijn in haar rug en in haar been. Ik zeg: ga dan even naar de huisarts. Die gaat naar de huisarts, om een uur of half elf, en die huisarts zegt: rij maar even door naar het ziekenhuis en neem een folietje. Ze kwam niet terug, dus op een gegeven moment belde ze, dus ik zeg: waar blijf je? Toen zei ze: ik lig op de spoedeisende hulp. Ik blijk mijn heup gebroken te hebben."

"Dat is niet door val of stoten, maar dat is spontaan gegaan. Toen kwamen er twee dokteren bij en die zeggen: nu hebben we een probleem, want in negen van de tien gevallen is een tumor daar de oorzaak van. Dan word je al wat minder vrolijk. Ze zeiden: we gaan in ieder geval niet opereren voordat we dat onderzocht hebben. Dan krijg je scans en gedoe en foto's enzo. Ik heb nu vanochtend gehoord dat er geen tumoren gevonden zijn en nu moet het alleen nog onderzocht worden of het botkanker is en als dat ook goed is, dan kan ze geopereerd worden. Maar van samen koffie drinken naar spoedeisende hulp in een tijdsbestek van een uur. Toen was ik niet in de mood om hier leuk te gaan zitten doen."

Derksen onthult dat zijn vrouw morgen meerdere onderzoeken krijgt. Als daaruit geen problemen voortkomen dan kan ze meteen worden geopereerd. "Dat is een fluitje van een cent hè. Want met een nieuwe heup sta je binnen een mum van tijd weer buiten hè", aldus Derksen, die toegeeft opgelucht te zijn. "Je knijpt hem toch hè. Ik heb dertig jaar geleden al een vrouw begraven, dat gaat toch niet weer gebeuren hè? Dat is toch een vervelend idee", waarna hij afklopt.

Derksen bleef tijdens voorstukje cryptisch

Tijdens het voorstukje van Vandaag Inside om het programma op SBS 6 in te leiden, bleef Derksen nog cryptisch. "Ik heb een hele rare dag gehad. Een dag met heel veel zorgen", vertelde hij. "Maar ook heel veel mensen die van alles van je wilden", stelt Genee. "Ik heb geen enkele behoefte om heel Nederland uit te leggen wat mijn privéomstandigheden zijn. Maar je wordt helemaal gek gebeld. Als ik dan niet opneem dan bellen ze mensen in mijn omgeving", gaat Derksen verder.

Genee haalt aan dat er flink gespeculeerd is over de afwezigheid van Derksen. "Met de hond ging het goed heb ik al gelezen, dus dat kon het niet zijn", vertelt Derksen, waarna Genee weer reageert. "Hartaanval las ik ook nog. Mensen hadden al gezien dat je met de ziekenauto was afgevoerd. Ongelooflijk allemaal", stelt de presentator. "De wens is de vader van de gedachte", reageert Derksen daarop. "Het is goed dat je er bent", besluit Genee.

