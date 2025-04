Sylvie Meis slaat keihard terug naar Derksen, 'zeer gemene reacties' op YouTube

Sylvie Meis vraagt zich af waarom Vandaag Inside nog wordt uitgezonden. Het model, en dan met name haar liefdesleven, wordt regelmatig op de hak genomen door Johan Derksen. Ze slaat nu terug en noemt de heren van Vandaag Inside - Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp - 'oude, witte mannen, die waarschijnlijk gefrustreerd zijn'.

In gesprek met Robbert Rodenburg, voor het programma Open Kaart, wordt de kritiek van (onder meer) Derksen besproken. Vorig jaar doken geruchten op dat ze een relatie heeft met miljonair Patrick Gruhn; voorheen was ze samen met mannen als Wim Beelen, Niclas Castello en Rafael van der Vaart.

Artikel gaat verder onder video

“Er wordt natuurlijk ook altijd gezegd: ‘Het is nooit de groenteboer of de jongen van de plaatselijke slager.’ Wat is hetgeen wat je daar dan aan steekt, als mensen dat soort dingen zeggen?”, vraagt Rodenburg aan Meis, die erkent dat ze de kritiek vervelend vindt. “Want ik vind het altijd zo veroordelend. Alsof zij weten wie bij mij zou passen.”

“Uiteindelijk ben ik ook wie ik ben, dus je zoekt toch altijd iemand waarmee je kan levelen en die bij je past. Het is bijna normaal of logisch dat het toch iemand zal zijn die ik ontmoet in mijn leven en die met mijn leven kan omgaan. Het zou eigenlijk niet verbazingwekkend moeten zijn dat het zelden iemand is… Ja, die mensen die zij omschrijven”, geeft de 47-jarige Meis aan.

Sylvie Meis over Vandaag Inside-gasten

Ze zegt de kritiek volledig te negeren. “Ik heb ook geen Nederlandse televisie en ik weet ook niet wie die mensen allemaal zijn, als ik heel eerlijk ben, dus...” Wat betreft Vandaag Inside: “Ook daar denk ik: oude, witte mannen, die waarschijnlijk gefrustreerd zijn. Heel erg gefrustreerd zijn. Wat wel verbazingwekkend is, ik blijf erbij, is dat tegenwoordig in een cultuur waarin iedereen gecanceld wordt, dat soort mannen nog een platform krijgen. Daar moeten eigenlijk zenders maar eens over nadenken en vooral ook degene die die zender heeft, toch John?” Daarmee verwijst ze naar Talpa-baas John de Mol.

© SBS6/Realtimes

Meis heeft een hekel aan mensen 'die het heel fijn vinden om iemand te zien vallen of falen'. "Ik kan alleen maar medelijden met dat soort mensen hebben, want wat voor een vreselijk leven hebben die mensen. Wat erg! Als je daarmee moet leven… Met de realisatie dat je een vreselijk leven zelf hebt en daarom moet je genieten van het lijden van een ander..."

Heftige reacties op YouTube

In het interview worden nog veel meer onderwerpen besproken, zoals de inbraak in haar appartement in Hamburg in 2023, plastische chirurgie en haar zoontje Damian. Op YouTube verschenen reacties die volgens presentator Rodenburg buiten de perken waren. Op Instagram zegt hij de nodige reacties te hebben verwijderd.

“Ik ben echt geschrokken van hoeveel haat er op het Open Kaart gesprek met Sylvie Meis komt”, schrijft de YouTuber vrijdag op Instagram. “Er zijn zulke heftige en intens gemene reacties dat ik ze verwijder. Ik vind dat iedereen recht heeft op een eigen mening maar houd het respectvol. Niet alleen in dit geval maar überhaupt op internet... Respect hebben is echt niet zo moeilijk volgens mij.”

➡️ Meer boulevardnieuws

👉 Frenkie de Jong en Mikky pakken hun spullen: luxe appartement staat te koop

👉 Jan Joost van Gangelen ontkent opvallend gerucht na terugtrekking bij ESPN

👉 Gordon sloopt Vandaag Inside: 'Genee is een stoker, Derksen een stuk stront'

👉 Yolanthe onthult triest nieuws over Xess Xava (9): ‘Moederhart gebroken’

👉 Kenneth Taylor doet boekje open over relatie met Jade Anna 🔗