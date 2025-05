Van der Gijp geniet van vrije avond: 'Kijk niet naar Vandaag Inside'

René van der Gijp heeft sinds januari een wekelijkse vrije dag bij Vandaag Inside en dat bevalt hem goed. De voormalig voetballer gebruikt zijn vrije woensdagavond om met zijn vrouw of met vrienden uit eten te gaan.

In de podcast KieftJansenEgmondGijp, die Van der Gijp opneemt met zijn vrienden Wim Kieft, Rob Jansen en Michel van Egmond, krijgt hij de vraag of hij woensdagavond naar Vandaag Inside kijkt. “Nee. Meestal ga ik even met m’n vrouw uit eten of met jullie bijvoorbeeld. Als ik thuiskom, bel ik mijn zoon. Dan zeg ik: ‘Barcelona – Inter.’ En dan zegt hij: ‘Terugkijken.’ Dan ga ik ‘m terugkijken en laat ik VI schieten.”

Artikel gaat verder onder video

“Als Nicky zegt dat ik het niet hoef terug te kijken, dan kijk ik een samenvatting en zie ik soms nog wel een stukje van VI”, legt hij uit. In de podcast, die maandag is opgenomen, blikte Van der Gijp alsvast vooruit op deze week. “Woensdag eet ik bij Rob in Den Haag. Dan ga ik mijn zoon bellen. Als die dan zegt ‘eerste helft’, dan kijk ik alleen de eerste helft terug.”

LEES OOK: Vrouw Van der Gijp nagelt 8 mensen genadeloos aan schandpaal

Van der Gijp wordt op de woensdagavond vervangen door Albert Verlinde. Het roddelblad Privé schreef deze week dat Verlinde 'gesloopt' is nadat hij eens twee dagen op rij te gast was, vanwege de afwezigheid van Johan Derksen. Woensdagavond nuanceerde Verlinde die berichtgeving, al zei hij wel: “Ik ben echt de hele dag bezig met de krant te lezen en programma’s te kijken. Je wil wel hier beslagen ten ijs komen.”

➡️ Meer nieuws over René van der Gijp

👉 Van der Gijp hekelt commotie over Wouter Goes: 'Hij krijgt een beetje teveel publiciteit' 🔗

👉 Nicky van der Gijp: 'Wat René toen aan tafel deed, zou ik niet doen' 🔗

👉 Van der Gijp spreekt boezemvriend nauwelijks: ‘Dat is een goed teken’ 🔗

👉 Bizar moment Vandaag Inside: Van der Gijp staat plots op uit zijn stoel 🔗

👉 'Rare jongen' René van der Gijp shockeert: 'Met de ambulance naar huis gebracht' 🔗