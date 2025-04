Van der Gijp spreekt boezemvriend nauwelijks: ‘Dat is een goed teken’

René van der Gijp en Jan Boskamp hebben elkaar al tijden niet gesproken, zo onthult laatstgenoemde in gesprek met De Telegraaf. Het tweetal was jarenlang te zien in de voorlopers van Vandaag Inside, maar na de wisseling naar een dagelijks format haakte Boskamp af als vaste gast. Tegenwoordig spreken de oud-voetballers elkaar nauwelijks meer, maar dat is volgens de oer-Feyenoorder juist een goed teken.

Tussen 2010 en 2021 schoof Boskamp regelmatig aan bij de voetbaltalkshow van Johan Derksen, Wilfred Genee en Van der Gijp. Daar had de oud-Feyenoorder altijd de grootste lol met laatstgenoemde. Toen het programma begin 2022 overging naar een dagelijkse talkshow waarin de focus minder op voetbal kwam te liggen, haakte Boskamp af als vaste gast. De voormalig middenvelder bleef als voetbalanalist nog wel actief op tv, maar nam daar afgelopen zomer met de analyse rondom de Champions League-finale tussen Real Madrid en Borussia Dortmund ook afscheid van. Lang kon Boskamp niet in de luwte leven, aangezien hij onlangs een podcast begon met Nicky van der Gijp, de zoon van zijn goede vriend René.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: VI fileert Sylvie Meis: geschokte dame in publiek slaat hand voor de mond

Die podcast, Boskamp & Kleine Gijp, bevalt de ex-prof heel goed, zo vertelt hij in gesprek met De Telegraaf. Dat komt mede doordat Nicky enorm op zijn vader lijkt. “Honderd procent, hij is net zo strontvervelend”, lacht Boskamp. “Zonder gekheid: ik denk dat René op afstand zit te genieten.” Zeker weten doet de voormalig middenvelder dat echter niet. “We hebben elkaar even niet gesproken, maar als je van René niks hoort, is dat een goed teken.”

LEES OOK: Bizar moment Vandaag Inside: Van der Gijp staat plots op uit zijn stoel

Boskamp genoot volop van VI-avonden

Nicky weet dat zijn vader de podcast met regelmaat luistert. “Sterker: hij had al eens eerder gezegd dat ik met jou een podcast moest maken”, vertelt de presentator, die eindelijk naar het advies van zijn vader heeft geluisterd. In tegenstelling tot een uitzending van VI, mag Boskamp van Nicky wel uitpraten. “Wilfred (Genee, red.) onderbrak jou al na drie woorden”, knipoogt hij. Na die opmerking keert Boskamp voor even terug in de rol die hij aan tafel bij de talkshow altijd aannam. “Ik word zo moe van dat ventje…”, grapt hij, waarna hij op serieuze toon verder gaat. “Ik deed ’VI’ hartstikke graag. Ze mochten met me dollen, maar moesten wel mijn familie erbuiten laten. Daar hebben ze zich keurig aan gehouden. Het waren topavonden, gelachen dat we hebben. Als ik in de auto stapte, wist ik al niet eens meer waar we over geluld hadden.”

➡️ Meer nieuws over René van der Gijp

👉 René van der Gijp steekt bij Vandaag Inside veel op van Johan Derksen, vertelt hij op cynische wijze. 🔗

👉 Van René van der Gijp is bekend dat hij van een drankje houdt, maar dat gaat soms te ver. 🔗

👉 René van der Gijp stelt dat een aanstaande leegloop bij PSV goed zou zijn. "Alleen dan kan Peter Bosz bij PSV blijven." 🔗

👉 Zit er in de toekomst ook een soloprogramma in voor René van der Gijp? Bestsellerauteur Michel van Egmond denkt van wel. 🔗

👉 René van der Gijp heeft onlangs videomateriaal opgenomen voor een documentaire over Louis van Gaal. De beelden bevielen de adviseur van Ajax echter niet. 🔗