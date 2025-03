René van der Gijp op typerende wijze uit documentaire Louis van Gaal geknipt

René van der Gijp heeft onlangs videomateriaal opgenomen voor een documentaire over Louis van Gaal. De beelden bevielen de adviseur van Ajax echter niet, waardoor de documentaire uiteindelijk geen beelden van Van der Gijp bevat.

Tijdens Vandaag Inside vertelt de humoristische analist dat hij recentelijk een verzoek kreeg van het team rondom Van Gaal. "Ik ben onlangs gevraagd of ik mee wilde werken aan een documentaire over Louis van Gaal. Ik dacht: hartstikke leuk, ik heb ook met hem gevoetbald."

Van der Gijp had zich flink voorbereid op het moment en besteedde uiteindelijk ook veel tijd met het productieteam van de documentaire. "Ik was naar de kapper gegaan, een nieuwe broek en een nieuw overhemd gekocht. Ik dacht: ik moet goed voor de dag komen."

Op het moment dat alle beelden met Gijp klaar waren, kreeg de voormalig bondscoach ze onder ogen te zien. "Toen was die man uiteindelijk met dat materiaal naar Louis gegaan. Ik had gezegd dat ik Louis niet zo serieus nam als voetballer. Toen heeft hij (Van Gaal, red.) die gozer tien minuten in de tuin achterna gezeten", vertelt Van der Gijp al schaterlachend.

Van Gaal had genoeg gezien en wil de analist van Vandaag Inside niet meer in zijn documentaire. "Dus ik word eruit geknipt nu. Ik speelde natuurlijk met Geels, Meijer, Van der Lem, Advocaat, Suurbier, wij namen hem ook niet zo serieus." Johan Derksen vindt het vooral gek dat Van Gaal dat soort beslissingen mag maken. "Hij moet de eindredactie voor zijn eigen documentaire gewoon niet doen. Dan krijg je een promotiefilm voor Louis van Gaal. Maar de documentaire wordt pas mooi als je ook wat verrassende andere geluiden te horen krijgt."

