John de Mol spitst oren: 'Nieuw programma voor René van der Gijp'

John de Mol heeft als Talpa-baas een gouden formule in handen met het Vandaag Inside-trio René van der Gijp, Wilfred Genee en Johan Derksen. Maar zit er in de toekomst ook een soloprogramma in voor Van der Gijp? Bestsellerauteur Michel van Egmond denkt van wel.

In de podcast KieftJansenEgmondGijp komen wat kijkersvragen voorbij. René van der Gijp en Wim Kieft zeggen bijvoorbeeld desgevraagd dat ze nooit serieus een trainerscarrière overwogen. Maar als de twee oud-voetballers gezamenlijk een elftal zouden trainen, is dat volgens Michel van Egmond een fantastisch televisieformat.

"Ik heb twee keer trainerscursus gedaan, maar daar was ik snel klaar mee", legt Kieft uit. "Je moet dan ook leidinggeven. Daar ben ik niet zo van. Ik heb ook als spitsentrainer gewerkt, want ik had wat geld nodig. Dat deed ik eerst bij het eerste elftal van PSV. Maar daar was niks aan, een beetje blasé. Toen ging ik naar de jeugdopleiding, met Memphis Depay en Jürgen Locadia. Dat vond ik wel leuk. Waarom ik ben gestopt? Ik moest elke keer naar Eindhoven…", blikt de Amsterdammer terug.

Van der Gijp: 'Trainerscarrière nooit overwogen'

Van der Gijp zegt over een mogelijke trainerscarrière: "Dat heb ik nooit overwogen. Ik kan me er ook niets bij voorstellen." Michel van Egmond, die de biografie van Van der Gijp schreef, reageert: "Als ik daar vijf minuten aan zou denken, René als trainer, zie ik alleen maar een witte ruis, verder helemaal niks Aan de andere kant denk ik dat René ons zou verbazen. Zoals hij ons ook verbaasd heeft als opvoeder, in positieve zin."

"Het zou best wel een experiment zijn. Het is eigenlijk gewoon een tv-programma. Het is een format. Eigenlijk zit hier gewoon een compleet programma in", aldus Van Egmond, die bijval krijgt van Kieft. "Stel je voor dat René hoofdtrainer zou zijn en ik assistent."

