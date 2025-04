Van der Gijp onthult favoriete Vandaag Inside-gast, als enige uitgenodigd voor zijn verjaardag

René van der Gijp werd vrijdag 64 jaar en vierde zijn verjaardag zaterdag met een diner met zijn beste vrienden. De oud-voetballer had één tafelgast van Vandaag Inside uitgenodigd. Dat was niet Johan Derksen of Wilfred Genee…

Het is een publiek geheim dat de drie tafelheren van Vandaag Inside elkaar weliswaar vijf keer per week zien, maar geen goede vrienden zijn in hun persoonlijke levens. Van der Gijp is wel goed bevriend met Wim Kieft, Rob Jansen en Michel van Egmond, met wie hij wekelijks de podcast KieftJansenEgmondGijp maakt. De drie podcastpartners waren uitgenodigd voor het diner.

In de nieuwste uitzending van de podcast vertelt Van der Gijp dat hij een ‘prima verjaardagje’ heeft gehad. “Volgend jaar weer. Zelfde plek.” Jansen en Van der Gijp zeggen allebei dat het een ‘leuke groep mensen’ was, inclusief één vaste gast van Vandaag Inside. Advocaat Job Knoester, net als Van der Gijp woonachtig in Den Haag, was door de oud-voetballer uitgenodigd om aan te schuiven bij het diner.

Rob vraagt of Van der Gijp alles bewust heeft meegekregen. “Ik haakte af bij jouw verhalen”, grapt Van der Gijp. “Jij was een verhaal aan het vertellen aan Job. Ik zag die Job denken…” Kieft lacht: “Die heeft veel kutverhalen gehoord, die Job.” Knoester staat als strafrechtadvocaat veel tbs-patiënten bij. Jansen grapt: “Hij zei: doe mij maar een tbs’er.”

Van Egmond bevestigt dat Knoester ‘de enige was die de honneurs waarnam namens Vandaag Inside’. “Of was hij uitgenodigd vanwege de verwachte letselschade?” Van der Gijp zag dat Jansen meteen aan Knoester liet blijken waar hij stond. “Ik moest er wel om lachen. Job had jullie nog nooit gezien. Dan kom jij binnen en geef je meteen je jas aan Job. Staat hij daar met een colbert in z’n hand.”

Jansen legt uit: “Ik zag ‘m staan en vroeg: hang jij even m’n jas op? Hij ging met die jas lopen, heel lief. Toen zeiden we: jij hoort erbij.”

