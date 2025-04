Johan Derksen onthult oorzaak van zijn spijkerharde VI-columns: 'Ik was zó gefrustreerd...'

Johan Derksen onthult in Vandaag Inside waarom hij in zijn periode als hoofdredacteur van het weekblad Voetbal International in zijn columns steevast de vloer aanveegde met alles en iedereen. Bij De Snor en zijn toenmalige medewerkers leefde een hoop frustratie over de manier waarop voetbalclubs interviews met hun werknemers achteraf censureerden, waarbij Vitesse als voorbeeld wordt aangehaald.

Reeds tijdens zijn (bescheiden) voetballoopbaan begaf Derksen zich op het journalistieke pad, nadat hij in 1977 zijn schoenen aan de wilgen had gehangen trad hij in dienst bij VI. Vanaf het jaar 2000 tot medio 2013 fungeerde hij als hoofdredacteur, in die functie nam hij op de laatste pagina van het tijdschrift steevast de voetbalwereld de maat in zijn column op de laatste pagina. Na zijn terugtreden als hoofdredacteur bleef hij nog een jaar lang aan als columnist, voordat hij definitief brak met het blad en zich (voornamelijk) ging richten op zijn televisiewerk.

In de vrijdaguitzending van Vandaag Inside hekelt Derksen de columns die voormalig tafelgast Özcan Akyol schrijft voor het Algemeen Dagblad én diens wekelijkse bijdragen aan de VARAgids, waarin Eus een rubriek heeft waarin hij lezersvragen beantwoordt. "Als je een column schrijft, schrijf dan iets stevigs. Maar niet om de goegemeente te behagen en een wit voetje te halen." Presentator Wilfred Genee stipt vervolgens de schrijfsels van Derksen zelf aan: "Jij hebt echt iedereen kapotgemaakt in die tijd, hè? Er waren mensen, die kwamen niet meer onder hun steen vandaan. Jij maakte er echt een sport van. Jij begon en dan dacht je: 'Voordat ik hier naar buiten ga moeten er zeker drie kapot zijn."

Huis-, tuin- en keukenverhaaltjes

Derksen legt uit: "Kijk, ik was zó gefrustreerd, dat kwam: die voetballers en trainers, als die geïnterviewd werden, die wilden dan het verhaal lezen en goedkeuren. Het resultaat was: als wij een speler van Vitesse interviewden, op een band, dan kreeg je de voorlichtster van Vitesse, dat was een vrouw (Ester Bal, red.). Die kreeg je aan de telefoon en die had dan zestig aanpassingen." Dat leidde uiteraard tot grote frustraties op de VI-burelen, onder meer bij eindredacteur Bert Nederlof. "Dus je had allemaal van die huis-, tuin- en keukenverhaaltjes", vertelt Derksen, die de situatie wel moest accepteren omdat niemand zijn blad anders meer te woord zou willen staan. "Maar dan had ik mijn column om af te reageren, dat hield mij op de been", aldus Derksen.

VIDEO - Johan Derksen onthult waarom hij altijd zo hard uithaalde in zijn VI-columns

