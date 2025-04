Vandaag Inside negeert verbod en toont 'verschrikkelijke' beelden

Vandaag Inside heeft vrijdagavond beelden getoond van het veelbesproken optreden van cabaretier Stefan Pop bij het programma LUBACH woensdagavond. Het optreden van Pop werd vanuit meerdere hoeken bekritiseerd, omdat het niet grappig zou zijn.

Vandaag Inside, dat zich vrijwel dagelijks bezighoudt met de lancering van Lubachs nieuwe programma op RTL4, wilde de beelden donderdag eigenlijk al uitzenden. Toen mocht dat niet. "We hadden de beelden opgevraagd van Stefan Pop. In eerste instantie leek het erop dat we ze kregen en opeens kregen we ze niet”, zei presentator Wilfred Genee donderdagavond.

Het optreden van Pop werd op YouTube al flink bekritiseerd door vaste kijkers van het programma. Algemeen Dagblad-columnist Angela de Jong en mediakenner Victor Vlam waren ook al kritisch op Pop, die zichzelf verdedigde op X. “Ik heb die zaal voor mij gehad en ken het materiaal. Het heeft er ook mee te maken dat je als komiek vanuit een underdogpositie wilt komen en dat het nu upperdog overkomt. Maar vooraf had ik die inschatting niet gemaakt”, zei Pop, die later toelichtte: “Wat ik met upperdog bedoel is dat het aangekondigd wordt als: dit wordt grappig.” De comedian gaf toe dat zijn optreden ‘op beeld minder goed uitpakte’.

Johan Derksen en Hélène Hendriks reageren

Vandaag Inside mocht de beelden dus eigenlijk niet tonen. “Maar we doen het lekker wel”, zei Genee vrijdagavond. Tafelgast Johan Derksen noemde het optreden ‘verschrikkelijk’, terwijl Hélène Hendriks sprak van ‘pijnlijke’ beelden.

