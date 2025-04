Ex-lieveling van Vandaag Inside wordt nu geslacht: 'Ik erger me kapot aan hem'

Johan Derksen heeft andermaal uitgehaald naar voormalig Vandaag Inside-tafelgast Özcan Akyol. Het boegbeeld van Vandaag Inside vindt dat Akyol zich ‘onfatsoenlijk’ heeft opgesteld richting Matthijs van Nieuwkerk. Derksen zegt zich groen en geel te ergeren aan de bijdrages van Akyol in bijvoorbeeld de VARAgids en het Algemeen Dagblad.

“Ik erger me helemaal kapot aan Eus”, zei Derksen donderdagavond bij Vandaag Inside. “Die heeft een rubriek VARAgids waarin hij vragen van lezers beantwoordt. Dat doet hij op zo’n slappe, voorspelbare manier. Het is niet één keer leuk. In het Algemeen Dagblad heeft hij ook een column en daar stoor ik me ook zo aan. Daarin probeert hij Nederland te heropvoeden.”

'Ozan Akyol wil Nederland heropvoeden'

“Eus wil vooral deugen en hij spreekt z’n angst uit dat het fatsoen uit Nederland gaat verdwijnen. Dan denk ik: Eus, weet je wat ik onfatsoenlijk vind? Je beste vriend voor de bus gooien, dat vind ik onfatsoenlijk. Hij moet niet Nederland proberen te heropvoeden. Als je een column schrijft, schrijf dan iets stevigs, niet iets om de goegemeente te behagen, een wit voetje te halen en je beste vriend een mes in de rug te douwen”, haalt Derksen uit.

Dat er spanningen waren tussen Akyol en de vaste tafelgasten, bleek vorig jaar al in de uitzending van 19 september. Derksen verweet Akyol toen slijmgedrag richting andere talkshows. “We hebben hier ook wel eens mensen aan tafel gehad – ik zal geen namen noemen – die dan een talkshow helemaal de hemel in gingen prijzen... En een dag later zat hij er!”, zei Derksen, waarna René van der Gijp bevestigde dat hij doelde op Akyol.

Derksen schold Akyol uit

Ook werden sneren uitgedeeld over het vermeende ‘filmpje’ dat Akyol claimde gezien te hebben van grensoverschrijdend gedrag van Matthijs van Nieuwkerk. Derksen haalde op 25 september nog maar eens uit naar Akyol vanwege zijn vele talkshowoptredens. “Het is niet omdat hij eerst hier zat, maar Eus wordt wel een beetje een hoer van zichzelf, hè? Die gaat werkelijk óveral zitten, álles doet ie aan mee. Als er geld te verdienen is, dan staat Eus als eerste vooraan.”

In de uitzending van 19 november kreeg Akyol nog een veeg uit de pan van Derksen. “Als je er achteraf over nadenkt is het zó schandelijk wat hij gedaan heeft”, zei de oud-voetballer, die eraan toevoegde dat Akyol uit eigen beweging niet langer te zien is in Vandaag Inside: "Hij voelde aan ons op een gegeven moment dat hij hier niet meer moest gaan zitten, terwijl hij niet weggestuurd is."

