Johan Derksen haalt uit naar vertrokken Vandaag Inside-gast: 'Zó schandelijk wat hij gedaan heeft'

Johan Derksen heeft dinsdagavond in Vandaag Inside uitgehaald naar voormalig programmagast Özcan Akyol. De schrijver was op 2 september jongstleden voor het laatst te zien in de talkshow, maar schittert sindsdien door afwezigheid.

Derksen zegt dat hij maandag bij Shownieuws een item zag over Matthijs van Nieuwkerk, die nu twee jaar thuiszit nadat medewerkers van De Wereld Draait Door tegenover De Volkskrant een boekje hadden opengedaan over het grensoverschrijdende gedrag van de presentator achter de schermen. Van Nieuwkerk kreeg regelmatig extreme woedeaanvallen een haalde op vernederende wijze uit naar de medewerkers.

"Dan zie ik net weer Eus zo'n poeslief semi-intellectueel boekenprogrammaatje presenteren", brengt Derksen het gesprek vervolgens op Akyol. "Van Nieuwkerk heeft zich onbehoorlijk tegen medewerkers gedragen, met stemverheffing geschreeuwd. Niet goed, maar geen reden, vind ik, om hem levenslang van de buis te bannen. En dan uitgerekend zijn beste vriend Eus, want die houdt iedereen te vriend en wil overal zitten, hem een dolk in de rug heeft gestoken met een filmpje dat niet bestaat. Als je er achteraf over nadenkt is het zó schandelijk wat hij gedaan heeft", zegt Derksen.

Johan Derksen: 'Özcan Akyol niet weggestuurd bij Vandaag Inside'

Presentator Wilfred Genee denkt dat Akyol zelf 'ook ongelukkig is' over de gang van zaken. Dat kan Derksen zich 'goed voorstellen'. Derksen zegt vervolgens dat Akyol uit eigen beweging niet langer te zien is in Vandaag Inside: "Hij voelde aan ons op een gegeven moment dat hij niet niet meer moest gaan zitten, terwijl hij niet weggestuurd is." Genee spreekt van een 'wederzijds' besluit. Derksen betreurt vooral de gevolgen voor Van Nieuwkerk: "Het is eigenlijk te gek voor woorden dat je iemand zo voor de bus gooit als Matthijs van Nieuwkerk, die waarschijnlijk nooit meer aan de bak komt."

