Van der Gijp bevestigt: publiekslieveling Vandaag Inside is gecanceld door Johan Derksen

Johan Derksen wilde Hans Kraay junior niet meer te gast hebben in Vandaag Inside, bevestigt René van der Gijp. Het was al een publiek geheim dat Derksen, bij de overgang van een voetbal- naar een actualiteitenprogramma, liever niet meer naast de sportverslaggever wilde zitten. In de podcast KieftJansenEgmondGijp wordt dat bevestigd door Van der Gijp, die clubs als Ajax, Feyenoord en PSV tipt om met Kraay in zee te gaan.

Zelf is Van der Gijp wel fan van Kraay junior, die jarenlang een vaste gast was bij de voorlopers van Vandaag Inside. “Hij heeft echt een goede kijk op het spelletje. Hij is ook een harde werker”, zegt de analist over de presentator van ESPN. “In de ochtend zit hij bij Goedemorgen Eredivisie en ’s middags staat hij op het veld bij Heracles Almelo. Hij is bij ESPN ook wat rustiger. Naarmate hij ouder wordt, is hij zichzelf serieuzer gaan nemen. Johan Derksen had daar geen boodschap aan.”

Schrijver Michel van Egmond reageert: “Derksen ergerde zich eraan. Die hield hem een beetje klein.” Kraay was ook geregeld het mikpunt van grappen bij het praatprogramma. “Het is een makkelijke prooi”, stelt Van der Gijp. “Maar het is een absolute topgozer. Nadat mijn vriendin overleed, moest hij mij vervangen in de studio. Hij reed toen via Dordrecht en stond plots toeterend voor de deur. Hij kwam langs om me te condoleren. Dat is zo lief.”

‘Feyenoord, PSV en Ajax moeten Kraay inhuren’

Kraay verlengde vorige week zijn contract bij ESPN tot medio 2028. Toch zouden topclubs in de Eredivisie er volgens Van der Gijp verstandig aan doen om de expertise van de oud-voetballer in huis te halen. “Als ik Feyenoord, PSV of Ajax zou zijn, dan zou ik Hans er altijd bij houden om te vertellen wat voor spelers in de Keuken Kampioen Divisie rondlopen. Hoe vaak heeft hij wel niet bij ons aan tafel gezegd: ‘Koop die Van de Ven nou!’ En toen Feyenoord hem wilde, was hij al bijna rond met VfL Wolfsburg.”

Van Egmond komt daarna met een fraaie anekdote. Hij herinnert zich dat Kraay op 17 november 2007 werkzaam was voor SBS6 rondom de EK-kwalificatiewedstrijd tussen Nederland en Luxemburg (1-0). De verslaggever zag bij Luxemburg een spits die hem beviel, Joël Kitenge, en haalde hem op 7 december naar FC Lienden, de club waarvan hij toen trainer was.

“Na afloop van de wedstrijd interviewde hij de spelers, onder wie de spits van Luxemburg. Na dat interview vroeg Hans: ‘Heb je geen zin om bij Lienden te komen spelen?’ Die jongen zei: ‘Ja hoor’”, blikt Van Egmond terug. “Ze hebben toen afgesproken op het station in Keulen. Hans ging daarheen met twee bestuursleden van Lienden. Volgens Hans gingen ze daar een worst eten en hebben ze op een servetje een contract opgesteld. Die jongen speelde even bij Lienden, bakte er niets van en is daarna weer weggegaan.”

Zou je de terugkeer van Hans Kraay junior bij Vandaag Inside toejuichen? Laden... 80.2% Ja 19.8% Nee 3433 stemmen

